減肥｜韓女網紅靠2原則瘦身20公斤　不過分節食是成功瘦身關鍵？

現代人愛美、重視身材，但如果要減肥，就得控制飲食，並且開始運動健身，讓許多人感到吃不消。



不過近來有位韓國網紅，就在網路上公開，她是如何靠著簡單的方式，就讓自己瘦下20公斤。

韓網紅減肥2原則（按圖看清👇👇👇）

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不過分節食 午餐吃想吃的

根據日本媒體《beauty news tokyo》報導，韓國網紅「Jessie」近來在youtube頻道上，分享她之所以能夠成功瘦身，主要仰賴兩個原則。第一點是「不過份地節食」，像是平常早、晚餐吃得健康點，至於想吃的東西，可以挪到午餐食用，讓自己得到滿足。

早上不宜吃太多

Jessie舉例，像是早餐可以排「香蕉1根、豆奶1杯和蘋果1顆」，午餐則吃魚類、肉類、豆腐和海藻等豐盛的食物。到了晚餐，則簡單吃些能量棒、雞胸肉就好。重點在早上消化好，所以不適合吃太多，晚餐也需要調整一下。至於午餐就可以吃多一點，不過建議要攝取一定程度的蛋白質。另外，水分補給也是不可輕忽的部分。

第二個瘦身原則，則是養成運動習慣。很多人想到運動，就會覺得是不是很花時間、很累，但Jessie認為，其實每天至少花個10分鐘活動筋骨，其實就有一定的效果。特別現在網路上有很多教學影片，可以從中找出在家裡就能做的簡單運動，藉此養成習慣。

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Jessie最後補充，雖然她自己瘦了20公斤，不過大家減肥時不用太強求，先以3到5公斤的短期目標即可。如此一來，才能夠延續減肥習慣，也比較能夠顧及健康。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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