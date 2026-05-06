減肥貼士｜燒脂減肚腩6食物　三文魚海帶湯/無糖乳酪養出難肥體質

減肥貼士｜減肥食物｜減肥不一定要節食捱餓，吃對食物同樣也可有瘦身效果。營養師推薦6種食物可以幫到手，提升代謝率、燒脂速度等，讓你遠離肥肚腩。



6種燒脂食物助減肥

燃脂、吸油、促進代謝、改善體質，這些對於想控制體重及減肥的人來說是夢寐以求的事。平日身體吸收什麼營養會影響燃脂的速度、代謝率、腸道微生態與健康狀況？營養師張宜婷在社交平台上分享，以下6種食物可說是減肥者的救星。

按圖了解有助燃脂吸油的食物︰

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助燒脂食物1：三文魚 抗氧化促代謝

健康的肉類可多吃一點，例如是富含奧米加3不飽和脂肪酸的三文魚，Omega-3不只助細胞抗氧、減少炎症、也助促進代謝，繼而燃脂。三文魚用少油煎炒、清蒸及煮湯也適合，例如︰三文魚海帶豆腐湯

三文魚海帶豆腐湯（陳錦超攝）

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助燒脂食物2：藻類 減少油脂吸收

藻類包括紫菜、海帶，吃壽司揀有紫菜包住的青瓜卷、牛油果卷；家常便飯選紫菜豆腐湯、海帶清湯等，便可攝取到藻類帶給身體的好處。因為藻類的水溶性纖維十分高，幫助調節血糖、血脂水平，更重要是能吸附飲食內的油脂，減少吸收，也可助腸蠕動排除廢物。

助燒脂食物3：乳酪 改善腸道健康不易肥

無糖乳酪讓益菌更易在腸道內生長，除了可讓腸道健康之外，也有助培養出不易肥的體質，甚至促進代謝，當腸道好，便能改善燃脂能力。

吃無糖乳酪培養出不易肥的體質。（Unsplash）

助燒脂食物4：黑咖啡 運動前喝1杯燃脂速度加快

不少研究指黑咖啡（齋啡）能促進新陳代謝，運動前半至1小時喝一杯，燃脂的速度會加快，但每日建議咖啡因攝取為300毫克，不能喝過量。相關文章︰【早餐】運動先或吃早餐先？英研究稱早餐前運動燒脂多2倍

助燒脂食物5：蘋果醋 穩定血糖助燒脂

無糖的純醋可幫助改善代謝，甚至有助增加胰島素敏感度，有助於血糖穩定，身體更懂得燃脂，減肥更易。醋屬於刺激性食物，食用時要注意濃度及分量。

助燒脂食物6：辣椒 促新陳代謝肚腩減得快

辣椒素有助燃燒腹部的脂肪，提高新陳代謝與體溫；不過辣椒素刺激，假如腸胃易有問題及熱氣體質的人不可多吃。

參考資料︰台灣營養師張宜婷FB