西芹好處｜抗炎通便降血壓5功效　3類人不宜錯用1種煮法或致癌變!

西芹的味道不是人人能夠接受，有人話那陣草青味好濃，而且口感偏硬，食完好難消化。但其實西芹的益處良多，它含豐富纖維有助通便，還可以抗發炎、降血壓及改善三高問題。



台灣醫生「思思醫師」在其社交平台分享西芹好處，不僅高纖防便秘，還有一種它獨有的營養素，有助抑制腫貔生長。

西芹含豐富纖維 改善便秘

西芹含豐富的膳食纖維，能餵養腸道的益菌及解決便秘問題，西芹不但可以滿足我們的飽腹感，亦是極低熱量食物，對體重控制有一定幫助。

按圖看西芹5大益處：

+ 1

西芹礦物質豐富 抗炎助傷口癒合

西芹同時含有豐富的胡蘿蔔素、維他命C、E、K、類黃酮等，類黃酮已被證明有抗發炎作用及改善血管功能，減緩慢性疾病的發生。而胡蘿蔔素在人體內會轉換成維他命A，有效維持視力健康，且抗氧化力強，具清除自由基及抗老化等好處。維他命C及E同樣具有高抗氧化力，助身體代謝及降低罹患心血管疾病，抑制細胞過度氧化，延緩衰老及降低癌症的風險。維他命K有促進凝血作用，有助傷口癒合，也可預防血管硬化和心血管疾病。

西芹助降血壓 對心血管有益

西芹有降血壓的功效，因為它含有「苯酞」，能放鬆我們的血管平滑肌。而西芹中的鉀對血管來說亦有放鬆效果。

西芹獨有芹菜素 助抗腫瘤生長

最後，西芹當中的芹菜素，是芹菜中特有的化合物，具有抗發炎、抗氧化、有助抗腫瘤、促神經生長的功效。

西芹最佳食用方法：過度加熱或致癌變



食用西芹方面，思思醫師建議把西芹打成汁，但不要把纖維濾走一起飲用，這樣可完完整整吸收西芹的營養，因為西芹加熱烹煮會破壞本身的酵素、維他命及礦物質。另外，如過度加熱或翻煮，細菌會把硝酸鹽分解成有毒的亞硝酸鹽，可引致消化道的細胞癌變。

打成西芹汁，可完完整整吸收西芹的營養。

按下圖看哪3類人不宜食用西芹：

3類人不宜食用西芹：

1）消化纖維不良的人士，會有脹氣問題或增加便秘的機會。

2）服用抗凝血劑的人士，西芹含有香豆素，具有抗凝血功能，服用抗凝血的人士也不宜食用。

3）腎臟病患者都不宜食用，過多的鉀離子會造成腎臟的負擔，而腎臟病患無法排出鉀離子。

參考資料：思思醫師