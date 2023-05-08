立夏三餸一湯｜蝦醬雞翼+節瓜粉絲蝦米+檸檬蒸烏頭+老黃瓜排骨湯

立夏代表春天結束，夏天開始，氣溫逐漸升高，自然界的變化是陽長陰消。春夏交替，相對於人體臟腑，此時肝氣逐漸減弱，心氣逐漸增強，今次的三餸一湯圍繞增加酸味，清熱解毒及利尿消腫。

剪接：麥超億



清熱去濕利水消腫、解暑開胃提高免疫力

這個三餸一湯的食譜組合以清熱去濕為主，適合大部分人。食材包括：

1) 老黃瓜

老黃瓜味甘，性涼，有清熱去濕、利水消腫及解暑之效。

2) 雞翼

含有豐富骨膠原及蛋白質， 有溫中益氣、補精添髓、強腰健胃等功效。

3) 節瓜

可預防及改善貧血、強健骨骼、提高免疫力等功效。

4) 烏頭

蛋白質含量豐富，含不飽和脂肪酸、膠原蛋白、脂溶性維生素和礦物質，有補充營養的作用。

老黃瓜排骨湯

材料非常簡單，最基本加老黃瓜、排骨及蜜棗，挑選老黃瓜時，外表愈老愈多皺紋好，想湯再甜一些，可加紅蘿蔔和粟米。這款湯清甜，暑熱天可每星期飲3次，惟需注意，不要煲超過1.5小時。

相關文章︰夏天湯水食譜｜老黃瓜排骨湯清熱去濕1類人不宜 瓜皮要不要削？

老黃瓜粟米排骨湯食譜

蝦醬雞翼

蝦醬雞翼的整法同樣簡單，用蝦醬汁醃雞翼，蝦醬味濃需加入糖與水去溝稀。但不同品牌的蝦醬濃味有所不同，如離島出產的味道會更濃烈，所以醃之前必須試味。醃得愈長時間愈入味，也可以醃過夜。今次用煎的方法，煎之前平均地塗上一層薄粉去煎就好，當中包括生粉、麵粉和雞粉，煎的過程記得用小火，否則很容易焦燶，甚至會出現外熟內生的情況。

相關文章︰【雞翼食譜】蝦醬雞翼15分鐘煮好 不用油炸一樣皮薄脆口金黃色！

蝦醬雞翼食譜

節瓜粉絲蝦米

粉絲爽滑彈牙，加上一個節瓜及蝦米，三種簡單食材就可以做出一道健康菜式，先把節瓜去皮再切絲，燒鑊炒香，再加入蝦米、粉絲及雞湯炒勻即成。但粉絲並不是想像中的低卡，一紮粉絲卡路里約等於一碗飯。粉絲纖維豐富，多吃也不太消化，所以要注意食用分量。

相關文章︰【蔬菜食譜】節瓜粉絲蝦米 消暑清爽索滿精華

節瓜粉絲蝦米食譜

檸檬蒸烏頭

烏頭又名鯔魚，富含蛋白質、脂肪酸、B族維生素、維生素E、鈣、鎂、硒等營養。處理烏頭時，買回來後一定要洗乾淨，沖走魚身內的黑色垢物，當沖洗的水再不是啡色便清潔完成，陳皮浸水再切絲，鹹檸檬切片，一半放入烏頭魚身內，另一半鹹檸檬片及陳皮絲放魚面，大火蒸12分鐘即成，

相關文章︰【鹹檸檬蒸烏頭食譜】家庭風味蒸魚菜 一斤重烏頭最結實甘香！

鹹檸檬蒸烏頭食譜