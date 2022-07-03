夏天湯水食譜｜老黃瓜排骨湯清熱去濕1類人不宜 瓜皮要不要削？
老黃瓜這種食材，原來很多網友都感興趣，但又可能未必懂得如何處理。今次就示範一個老黃瓜粟米排骨湯，清甜之餘，春夏秋都適合飲用，具清熱去濕、健脾利水等功效。
攝影：鄧穎琪
老黃瓜其實很適合夏天，記得以前曾訪問中醫師立夏的飲食宜忌，其中一種她推薦的食材便是老黃瓜，全因它具有清熱解毒、利尿消腫等功效。但平時食飯不常吃到老黃瓜，因為它皮硬肉老，適合煲湯卻不宜用來做餸。
挑老黃瓜愈老愈多皺紋好
切開老黃瓜時，發現它核和汁都很多，並且聞到一陣青瓜味道，原來老黃瓜真的跟青瓜一樣。當青瓜在樹上未有及時被摘下來，一直生長就會枯黃及皺皮，而「老黃瓜」這個名字就正正反映出其又老又黃的特點，挑選老黃瓜的話，甚至是愈老愈多皺紋為之好。
今次這個湯材料簡單，最基本加老黃瓜、排骨，配幾粒蜜棗增甜已夠，但是想湯再甜一些，可加紅蘿蔔和粟米。註冊中醫師邱穎琳指，這款湯很清甜，暑熱天可每星期飲3次，惟需注意，不要煲超過1.5小時。
這個湯有清熱去濕、健脾利水的功效，它性質平和，夏天基本上適合大部份人，除了某些身體虛寒，又長期開冷氣不出街的人外。而春天後期與初秋，一樣適合。
按圖了解此湯的食材療效及食用建議：
老黃瓜粟米排骨湯（煲/Boil）
2-3人分量 1級難度 2小時
材料：
老黃瓜1個
粟米1條
紅蘿蔔1條
排骨500克
酒少許
蜜棗3粒
陳皮1角
水2公升
鹽少許
做法：
1.陳皮浸20分鐘，刮囊備用；蜜棗洗淨。
2.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊去核並切塊；粟米去葉、洗淨切塊；紅蘿蔔刨皮、洗淨及切塊。
3.排骨連凍水一同煲滾，大火氽水10分鐘後盛起，其間加少許酒辟去羶味，洗淨。
4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後，再轉中小火煲1.5小時，加鹽調味即成。
不失敗秘訣：
*老黃瓜的瓜皮都有營養，故不用去皮。
*排骨宜以凍水氽水，因為骨頭內的骨髓要與凍水同時下鍋並慢慢升溫，才可將血水和髒物逼出。
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夏天宜飲什麼湯水？
老黃瓜排骨湯，清熱去濕
老黃瓜煲湯有什麼好處？
有清熱去濕、利水消腫及解暑功效
煲湯時，老黃瓜需要削皮嗎？
不用，因老黃瓜的瓜皮也很有營養