【鹹檸檬蒸烏頭食譜】家庭風味蒸魚菜　一斤重烏頭最結實甘香！

撰文：余曉彤
最後更新日期：
家常菜款式重多，個人認為最容易的都非蒸魚莫屬，街市的魚販會預先劏好刮鱗，回家只需要切切薑蔥、準備蒸魚用的豉油，上碟前再淋上豉油便可以吃，非常方便。今次教大家的是最有家庭風味的鹹檸檬蒸烏頭，簡單得來開胃惹味！
攝錄：詹郭敏、陳錦超
剪接：吳宇峰
場地提供：美亞廚具
烏頭做法有很多，泰式有鹽焗和明爐烏頭，潮式有凍烏頭，以簡單為主的一定是鹹檸檬蒸烏頭！街市的魚販有兩款的烏頭賣，分別是本地及內地，本地的烏頭價錢會較高，內地的則平十幾元。購買時問了魚販怎樣的烏頭才好吃？他說應選擇一斤以上的大烏頭才好吃，因為大烏頭的油脂較多，肉質結實，同時亦比較甘香。
至於在家處理烏頭時，買回來後一定要洗乾淨，沖走魚身內的黑色垢物，當沖洗的水再不是啡色便清潔完成。
今次買到的烏頭是本地貨，不知道是否因為本地養值，吃的時候感覺到其肉質鮮甜結實。配上鹹檸檬的味道令人一口一口的吃下去。
鹹檸檬蒸烏頭食譜
+2
健康小貼士：
烏頭又名鯔魚，富含蛋白質、脂肪酸、B族維生素、維生素E、鈣、鎂、硒等營養。根據《本草綱目》記載：「鯔魚肉，氣味甘平無毒，主治開胃，利五臟，令人肥健，與百藥無忌」，適宜體質虛弱、營養不良、脾胃氣虛人士食用。
相關食譜：
【豉汁蒸鯧魚食譜】黃立鯧營養豐富 自調豉汁更惹味只需一個步驟
豉汁蒸鯧魚食譜
相關食譜：
【梅菜蒸鯇魚食譜】梅菜香甜為滑溜魚腩錦上添花 佐飯一流家常菜
梅菜蒸鯇魚食譜
|食譜
|鹹檸檬蒸烏頭（蒸）
|食材
|烏頭1條、蔥2棵、鹹檸檬1粒、蒸魚豉油2湯匙、油2湯匙、陳皮1片、薑片數片
|做法
|1. 烏頭洗淨，抺乾備用。（預先已在魚檔劏好）。
|2. 用水浸陳皮至軟身，切絲備用；葱切段；鹹檸檬切片，備用。
|3. 將一半鹹檸檬片放入魚身內。
|4. 準備一隻碟，將蔥段及薑片鋪上碟，然後放上魚。
|5. 將陳皮絲及鹹檸檬片鋪在魚上。
|6. 煲滾一鍋水，放入魚，以大火蒸12分鐘。
|7. 熱鑊落油，把蒸魚豉油下鍋，以中火煮滾。
|8. 魚蒸好後焗1分鐘，取出，淋上蒸魚豉油完成。