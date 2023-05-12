食油營養｜降膽固醇減關節痛　學者推「快樂黃金」薺藍籽油5食法

市售油品很多種，你有聽過「薺藍籽油（又稱亞麻薺籽油）」嗎？



對此，台灣台大生物產業學系老師洪泰雄表示，薺藍籽油含有豐富的Omega-3脂肪酸和亞麻酸，並具有降膽固醇、減輕關節疼痛及預防慢性疾病等功效。可用於烹煮、直接食用或與其它植物油混和，來增加營養價值。但要留意，烹煮時避免過度加熱，恐破壞其營養成分。

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洪泰雄在Facebook專頁發文分享，「薺藍」可翻譯成亞麻薺​（camelina sativa），為十字花科亞麻薺屬，是一種古老的油料作物。起源可溯自青銅器時代，考古學家曾在斯堪的納維亞發現屬於青銅器時代的種子和角果。古羅馬時代開始，人們就用薺藍籽油來調味食品、或者美髮護膚。在中世紀的歐洲，薺藍作物的健康營養作用得到貴族們的重視，甚至將其命名為「快樂的黃金」（Gold of Pleasure）。洪泰雄表示，薺藍籽油是一種植物油，是由薺藍植物的種子冷壓提煉而成的。

薺藍籽油也被稱為納豆菜籽油，含有豐富的Omega–3脂肪酸和亞麻酸，這些成分對人體健康有很多益處，包括：降低膽固醇、改善心血管健康、減輕關節疼痛、緩解皮膚炎症及保護神經系統等。另外，薺藍籽油也具有抗氧化和抗炎作用，有助預防慢性疾病及促進免疫系統健康。

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薺藍籽油5大食法

至於使用方式，洪泰雄解釋，薺藍籽油可直接食用也可用於烹飪中，建議不要過度加熱，以免破壞其中的營養成分。除可將其添加到沙律醬、調味料或果汁中外，還可用來製作油漬和醬汁。此外薺藍籽油可單獨使用，也可與其他油混合。與橄欖油、亞麻籽油及芝麻油等植物油混合使用，可增加口感和營養價值。洪泰雄建議，選擇高質量的有機薺藍籽油，以確保產品的純度和品質。

洪泰雄分享，薺藍籽油可在健康食品店、部分超市的健康食品區或透過網路購買，許多銷售健康食品的網站也有販售。但要注意，在選擇薺藍籽油時，請確認品牌和產品品質，來確保產品符合需求與期望。

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