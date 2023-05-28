失智症飲食｜銀杏延緩腦退化？醫生破解謠言5類食物傷腦少吃為妙

曾幾何時，只要開始忘東忘西、記性不好時，就會聽到別人說「該吃銀杏了！」不過吃銀杏真能預防記憶力衰退嗎？就有醫生糾正這觀念，指出目前無研究證實銀杏果實或銀杏葉萃取物能減緩痴呆、強化記憶力。與其狂吃銀杏保健品，還不如少攝取高油、高糖食物，規律運動、維持社交、常健腦，才是真正的預防失智之道。



台灣萬芳醫院神經內科醫生黃怡臻表示，銀杏葉萃取物雖然可以促進神經細胞增生及抗血栓、氧化，但是用於認知功能改善和預防退化，並沒實質幫助。因此銀杏葉萃取物只能說是保健食品，若病人需要延緩失智症，還是需要借助相關藥物緩解。

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而銀杏葉萃取物在台灣仍被列為處方用藥，只有銀杏果可以添加在食品裏，但無法單獨使用，不過大家仍可在國外旅遊時購入含有銀杏葉營養補充品。黃怡臻提醒，大家如果想購買銀杏葉萃取物保健食品時，應先和醫生討論避免和其他藥物重複或交互作用。

黃怡臻也建議，預防失智症可以從日常生活做起，飲食上盡少攝取太油膩和糖分的食物，維持規律作息，定期安排休閒活動如，閱讀、繪畫、散步、跳舞，與人社交等習慣，從事可增進腦力的運動，促進大腦血液循環，降低罹患失智症的風險。

另有醫生指出，想遠離失智症，不是不吃，而是要吃對！目前醫界普遍認為紅肉類、奶油及人造奶油、芝士糕點甜點、油炸和速食食品等5大類食物最傷腦，應該盡量避免攝取，才能延緩大腦認知退化。

而由地中海飲食結合得舒飲食的「心智飲食（MIND diet）」，則提倡攝取天然、植物性的原型食物，其中有10種護腦食物可以多吃，包括綠色葉菜類、其他蔬菜類、堅果類、莓果類、豆類、全穀類、魚類、家禽類、橄欖油與少量紅酒。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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