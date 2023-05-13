清熱湯水食譜｜海底椰蘋果老黃瓜湯去濕解暑　減寒涼加薑是錯？

撰文：古曦朗
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春夏交替，香港天氣轉熱多變還潮濕，需要解暑清熱時更要去濕。這次煲的海底椰蘋果老黃瓜湯，湯水清熱潤肺，解暑去濕，而且味道清甜！和胃止咳更飽肚，適合春夏轉季時飲用。
攝影：古曦朗

海底椰蘋果老黃瓜湯（古曦朗攝）

天氣潮濕多變　老黃瓜海底椰清熱止咳去濕

春夏交接，既要消暑又要去濕。老黃瓜是青瓜的近親，果肉帶有青瓜的清新之感，它具有有葫蘆科植物特有的葫蘆素，有抗炎、提升免疫力、護肝等功效。作為春夏轉季湯水，更可消暑去濕。海底椰營養成分豐富，富含維他命B、E及蛋白質，在中醫角度它更具清熱潤肺、止咳安神的效用。

海底椰蘋果老黃瓜湯清熱潤肺、消暑生津止渴，若因偏涼加薑會減弱功效。
關應春中醫師
海底椰蘋果老黃瓜湯（古曦朗攝）

勿與寒涼食物同吃　2類人不宜孕婦幼兒慎服

海底椰蘋果老黃瓜湯性質偏涼，飲用這款湯時，盡量不要與其他寒涼食物一同食用，例如苦瓜、冬瓜、蝦、蟹、貝殼類海產、西瓜、火龍果、麒麟果

體質虛寒，脾胃虛弱的人士不宜食用，以免引起腹痛、泄瀉。另外孕婦或嬰幼兒都要慎服。感冒期間盡量不要服食。

按圖看海底椰蘋果老黃瓜湯材料及功效：

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老黃瓜：清熱去濕

海底椰：止咳，清熱潤肺

蘋果：除煩解暑，生津止渴

粟米：補脾和胃

蜜棗：味甘安神、生津潤肺

瘦肉：滋陰潤燥、健脾益氣

海底椰蘋果老黃瓜湯食譜
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海底椰蘋果老黃瓜湯食譜

材料：

瘦肉 300克
老黃瓜 1條
海底椰 30克
蘋果 1個
粟米 1條
蜜棗 2粒
水2公升
鹽適量

做法：
1.滾水落瘦肉汆水，切塊備用。
2.海底椰洗淨略浸備用。
3.蜜棗洗淨備用。
4.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊去核並切塊。
5.粟米去葉、洗淨切塊。
6.蘋果洗淨切塊去籽。
7.所有湯料冷水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時。
8.加鹽調味。

不失敗貼士：勿因怕湯水偏涼而加薑，這樣會失其消暑清熱之功效。

海底椰蘋果老黃瓜湯有什麼材料？

材料有海底椰、蘋果、老黃瓜等，海底椰蘋果老黃瓜湯詳細食譜可按此看。

海底椰蘋果老黃瓜湯有什麼功效？

海底椰蘋果老黃瓜湯，湯水清熱潤肺，解暑去濕，而且味道清甜。海底椰蘋果老黃瓜湯詳細食譜和功效可按此看。

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