防老人痴呆｜英澳専家推13項飲食原則防失智　3食物每周至少吃3次

患上失智症（老人痴呆症）的比率不斷增加，在全球人口老化問題下，估計到2050年，病例將由5700萬增至1.53億，增長將接近2倍。這種老人痴呆症雖然無法治癒，但由英國、澳洲及瑞典科學家組成的團隊，成功發現地中海飲食法有助減低患上老人痴呆症的風險。



堅持地中海飲食法 減患老人痴呆症23%

由英國、澳洲及瑞典科學家組成的團隊，對英國60,000人進行了研究，並利用來自英國生物銀行的數據，測試參與者實行地中海飲食法的10年內，會有多少人患上老人痴呆症。

紐卡素大學營養與老化系教授Oliver Shannon發現，實行地中海飲食法的參與者，其患上老人痴呆的風險較低，堅持地中海飲食的人患老人痴呆症的風險降低了約 23%。研究人員發現，縱使有家族遺傳史的老人痴呆症，在地中海飲食法之下，也有一定程度的改善。

地中海飲食法有助降低患老人癡呆症的風險（Envato）

地中海飲食法是什麼？

什麼是地中海飲食？包括許多水果、蔬菜、豆類和豆類，以及堅果、全穀物、魚和不飽和脂肪，如橄欖油，還包含適量的乳製品和少量的肉類和飽和脂肪，例如牛油。

按圖看科學家建議防老人痴呆飲食法的13項原則：

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英澳瑞典科學家防老人痴呆飲食法



1）橄欖油為主要烹調油。

2）每天食用最少400克蔬菜，當中200克為生機飲食或沙律。

3）每天食用最少240克水果，當中不超過100亳升果汁。

4）每天食少於150克紅肉或精製肉類。

5）每天攝取少於12克牛油或人造牛油。

6）每天飲少於一罐含糖的汽水或碳酸飲品。

7）每天飲125亳升紅酒。

8）每星期食最少3次，每次150克豆類。

9）每星期食最少3次，每次100至150克魚或貝類，最好是含奧米加3的魚類。

10）每星期食少於3次由商店購買的蛋糕、餅乾或甜品。

11）每星期食最少3次，每次30克堅果類。

12）肉類方面，較多用白肉取替紅肉。

13）每星期2份以番茄、洋蔥、韭菜或大蒜烹調的菜式。



這些食物需要一起食用，才可以達至理想的效果，單獨食用任何一種則無法降低患老人痴呆症的風險。這些飲食法，含足夠水果、蔬菜、全麥和健康脂肪，而且加工食品、紅肉和飽和脂肪的含量也低。

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參考資料：BBC