日本Daiso｜12款廚房好物最後1樣為砧板抗菌防臭　不鏽鋼石有奇效

隨著日本通關，相信大家或已到日本走了幾轉！日本大創Daiso店內產品種類繁多，大部分更只售100日圓（連稅110日圓，約港幣$5.6），不少更是廚房好物。以下分享12項熱賣廚房好幫手，好讓各樣食具、廚具、調味料等瓶瓶罐罐全部「歸位」，把廚房弄得井井有條！



1. 餐具收納盒

很多人都把碗碟由下至上堆積，雖然貌似整齊，但要拿底下的碗碟來使用時就非常不便！Daiso的餐具收納盒設有不同的寬闊度，可以直立式擺放不同尺寸的碗碟，不但更慳位，而且隨手就能拿到想要的器皿，十分方便！（請按下圖）

（貨品編號）4973430022972 ディッシュスタンド スリム 細碟架（連稅110日圓）

4973430022989ディッシュスタンド スタンダード標準碟架（連稅110日圓）

4973430022996 お椀・小袋スタンド碗/香包架（連稅110日圓）



2. 咖啡／茶包收納架

如果愛泡即溶咖啡或茶包的你，這件產品很適合放在廚房之中！設計連日本網友也讚賞不已，因為使用了全透明或透明黑，可以配合不同設計的廚房，整齊擺放咖啡、茶包，一目了然。傾斜的盒內設計可以輕鬆取物，最重要是價錢真的十分便宜！（請按下圖）

4905596034872 ティータイムラッククリアーブラック透明黑色咖啡／茶包架（連稅110日圓）

4905596034889 ティータイムラッククリアー咖啡／茶包架（連稅110日圓）



3. 廚櫃吊掛籃

在廚櫃以下新增一格，反向收納！不用鑽孔、不用釘牆，簡單在廚房中增加收納空間。可以把煮食時的必需品放在「就手位」，隨手就用得！（請按下圖）

4947678608519 ＰＥ棚用吊り下げワイヤーバスケット廚櫃吊掛籃（連稅110日圓）



4. 收納籃

敞大的廚櫃收納空間，必須使用適合的收納器皿才能把小物品分門別類。此款收納籃還附有透氣孔、提把或凹槽設計，取物更方便！食具、調味料統統排好！（請按下圖）

4984355078814 バスケット 收納籃（連稅110日圓）



5. 三角書架

雖然產品名稱是書架，但都很適合放在廚房之中，功能多元！只要在2個書架之中架上一塊木架，就能變身北歐風的收納架，提升整個廚房格調之餘，更增加了收納空間。（請按下圖）

4550480064369 ワイヤーブックスタンド書架（連稅110日圓）



6. 保鮮紙放置架

以日本人的仔細態度，保鮮紙也會給它一個專屬位置。採用直立式的設計，不用再費煞思量考慮放在哪裡最「就手」，可一同擺放錫紙、牛油紙或是保鮮袋等物品！還有一款可以用吸盤，輕鬆吸附牆身，擺放保鮮紙之外，下方還有小掛勾，為小物品增加收納位置！另一款更省位置的是磁吸保鮮紙收納盒，直接捨棄包裝盒，還可以貼在雪櫃上。收納盒附隱藏式鋸齒刀片，更方便使用，還會令廚房風格再升級！

+ 4

4905687289518 ラップスタンド（連稅110日圓）

4973430405188 ラップホルダー2段（連稅110日圓）

4549131937237／4550480058597 ラップケース（連稅220日圓）



7. 雪櫃收納盒

雪櫃仿如廚房內的一個黑洞，一不留神東西放在雪櫃內便默默過期，又或者不斷重複購買同一件物品。一個小物品就能讓你雪櫃內的調味料、飲料、瓶罐分門別類，還有凹槽設計，方便收取！（請按下圖）

4550480008561 ／4550480008547冷蔵庫用収納ケース （連稅110-220日圓）



8. 雪櫃門邊收納

煮食時不時使用一些調味包，卻不知如何收納是好。雪櫃門邊原來還可以增加收納位，輕鬆增擴展收納小空間，小包裝物品就不怕消失在雪櫃之中了！（請按下圖）

4550480056197 取り出しやすい冷蔵庫用ナナメ型ポケット（連稅110日圓）



9. 雪櫃罐裝飲料收納

不用保存罐裝飲品的包裝，也能直立式地收納，而且更方便取用！這款聰明好物，還可以收納一些較大瓶的調味料，讓雪櫃空間更好用。（請按下圖）

4984355009375 缶ストッカー（連稅110日圓）



10. 珪藻土雞蛋架

一物具有多功能，不但可以安全放置雞蛋，珪藻土還可以去濕、防霉、除異味，非常便宜的價錢就能一直使用！

4945371200283 珪藻土 たまごホルダー（連稅110日圓）



11. 不鏽鋼皂

單看外型絕對不知它是什麼！由Daiso製造的不鏽鋼皂可以取代洗手液，輕鬆除掉手上的異味，不論是海鮮還是大蒜，只要拿著它以流水清洗，就能輕鬆去除異味。（請按下圖）

4549131761900 ステンレスソープ （連稅110日圓）



12. 砧板防污墊

砧板每天使用，卻很容易留下刀痕，再加上廚房較為潮濕，結果令刀痕發霉變黑，甚至污染食物！日本Daiso推薦一項聰明好物，能墊上砧板上使用，不留異味、不留色素，衛生抗菌，還可以減少砧板的清洗次數，延長砧板壽命。露營時使用更感方便！（請按下圖）

4550480090832 まな板シート （連稅330日圓）

