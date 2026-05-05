龍鬚菜功效｜止咳防腦退化5好處　與2物同食易肚瀉　揀鬈或直好？

龍鬚菜功效｜「龍鬚糖」大家都聽過，但 「龍鬚菜」就未必人人知，原來此菜營養豐富，現在正值龍鬚菜當造季節，有中醫推介龍鬚菜不但可以清肺熱止咳，更可助小朋友發育長高，老人家多吃可預防腦退化症，但有2大禁忌要注意。



藍田啟田街市5蚊一份（王淑君攝）

龍鬚菜營養｜龍鬚菜是佛手瓜幼芽 痛風者適宜

龍鬚菜是佛手瓜的幼芽，又名「隼人瓜苗」，由於外貌纖細捲曲，與傳說中龍的「觸鬚」相似因而得名。每年的4至10月是龍鬚菜的盛產季節，尤以4、5月最當造。註冊中醫師馬琦傑推介大家在春季多吃龍鬚菜，因為這款蔬菜含豐富維他命A、B1、B2等，亦有鉀、鈣、鎂、磷、鐵、鋅等多種礦物質，而且膳食纖維含量高、熱量極低又零膽固醇。馬醫師說：「現在春夏時侯，多吃無妨，屬於低普林食物，痛風患者食用無妨。」

按圖看揀龍鬚菜貼士及好處：

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龍鬚菜功效｜健脾止咳 防老人癡呆

馬醫師指此菜入脾胃經、肺經，「可以清肺熱、健脾開胃、疏肝止咳，緩解熱性感冒的症狀，像是咽乾、咳嗽多痰、頭痛等。由於人體不會自然產生鋅……必須透過食物獲得鋅，而龍鬚菜含鋅量極高，而鋅亦有助於保持免疫系統強壯、降發炎水平及生長和發育。」

挑選龍鬚菜｜是否新鮮要看一部位

由於龍鬚菜是少數不需使用農藥的蔬菜，而且生命力強，野外亦能好好生長。台灣人常吃此種蔬菜，產地主要來自台灣花蓮及南投，近年本港亦有不少菜農引入龍鬚菜，台灣農業兒童網亦曾發文教大家購買時可觀察「龍鬚」折斷度與否來判斷鮮嫩度，直代表較嫩，太捲曲代表較老。由於龍鬚菜不耐擺放，隔夜容易變老，所以最好趁新鮮時食用。

龍鬚直代表較嫩，太捲曲代表較老。(圖片來源：農業兒童網）

龍鬚菜禁忌｜2大食用禁忌

龍鬚菜雖然好處多多，但有2大禁忌不得不知

1. 腸胃弱人士慎食

龍鬚菜屬高纖食物，可能會增加虛弱人士的腸胃負擔，如本身有腸胃疾病的人未必適合大量食用。

2. 忌與羊及翠玉瓜同吃

龍鬚菜不能和羊肉及翠玉瓜一起吃，會令人容易出現腹瀉。因為羊肉屬熱性食物，寒熱屬性極端衝突，易導致腸胃功能紊亂。而翠玉瓜與龍鬚菜則兩者皆屬寒涼，同吃同樣易引起急性腹瀉。

龍鬚菜怎麼吃？建議加麻油薑爆炒

龍鬚菜的煮法很多，可清炒、涼拌、炒蛋等，也能嚐到它的清脆口感。但由於龍鬚菜屬性偏寒，中醫建議加入麻油和薑片爆炒以中和當中寒性。馬琦傑醫師最建議大家「清炒 」，簡單得來又適合一家大細的口味。

馬琦傑醫師最建議大家清炒龍鬚菜。(圖片來源：中醫爸b馬琦傑醫師）

煮法：

1) 可先用扇貝粉浸泡10分鐘再過水清走污物，因龍鬚菜比較捲曲，容易積聚污物及農藥。

2) 用少許油爆香蒜頭，放入洗淨龍鬚菜，加入天然雞粉及少許水，炒香即可。