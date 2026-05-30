廚房藏菌5黑點｜3處髒過馬桶每厘米540億細菌！1物多菌8倍+清潔法

廚房清潔｜廚房是每天主理三餐的地方，所謂「病從口入」，廚房的整潔尤其重要。肉眼看似乾淨，但一些小細節其實暗藏「邋遢」！以下5大廚房污糟位，細菌含量可能超乎你想像，知道了後快點清理你的廚房陷阱吧！



廚房看似乾淨，其實尚有5大含菌量驚人的「污糟位」。(Photo-ac)

1. 抹布、百潔布｜每厘米540億個細菌

很多人只看見爐頭、流理枱是否整潔，卻忽略了每天使用的百潔布才是最多細菌的廚房物品。根據德國富特旺根應用科學大學（University of Furtwangen）的微生物學家針對百潔布的研究，發現當中含有362種不同細菌，每平方厘米就已經有高達540億個細菌，數量竟和人類的糞便樣本的細菌密度相若！

美國亞利桑那州大學微生物學教授Chuck Gerba更發現，百潔布每平方英吋約有1,000萬個細菌，抹布則有100萬個，兩者的細菌含量都遠超馬桶每平方英吋只有50個細菌的密度。換言之，百潔布和抹布的細菌含量比馬桶還要高！百潔布上的細菌包括沙門氏菌、大腸悍菌、葡萄球菌等致病細菌，廚房環境潮濕，細菌更易滋生。

百潔布每天都清潔廚具和食具，意想不到含菌量驚人。(photo-ac)

清潔方法：



~可用攝氏75度至90度熱水沖洗1分鐘，再用冷水沖淨，擰乾並放置在通風的位置

~如見到百潔布的海綿已發霉、變色、發臭，就務必要更換，因為細菌會隨揩拭而依附在廚具和食具上

~大家也可考慮用不吸水的矽膠潔布代替



按圖看5大廚房隱藏污糟位及清潔方法：

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2. 砧板｜洗潔精清潔無效 更損砧板壽命

教授Chuck Gerba同時也發現砧板的細菌含量和百潔布也不遑多讓。如果清潔方法不當，令細菌叢生，甚至會造成食物中毒。除了生、熟食物要分開不同砧板處理外，用完若只沖水或用少許洗潔精清洗，不但不能完全清潔，還可能縮短砧板的壽命。

砧板常見有傳統木質、塑膠2類，都很容易因使用而留下刀痕，如擺放的位置不夠通爽，刀痕位置會滋生霉菌，甚至肉眼可見一條條黑色的紋路，這個情況已經危及健康！

研究發現，砧板的含菌量和百潔布也不遑多讓。(photo-ac)

清潔方法：



~木砧板最好使用檸檬或白醋洗刷，再用清水沖洗淨，再放置在乾爽位置風乾

~膠砧板可用1比1000的漂白水浸泡，然後抹乾就可以

~有霉點的地方，則可以把梳打粉混白醋倒在表面，待泡沫消失後再用軟刷擦洗



3. 流理枱｜肉類免沖洗 防四濺細菌

台灣節目《醫師好辣》中，有毒物科護士指出生肉在煮食前需要清洗，是錯誤的做法！美國疾病管制與預防中心也有提醒民眾，在煮肉類前沖洗，會把沙門氏菌隨水花濺上流理枱及四周，散播細菌。而正確的做法是把肉類放入水盤中，再浸水清洗，最後把肉類瀝乾再煮。

一個小工具可以好好清潔流理枱。(photo-ac)

清潔方法：



～定時用玻璃刮或抹布清潔好流理枱的水漬，自然更衛生



4. 筷子｜坑紋竹筷子 細菌多馬桶8倍

台灣輔英科大保健營養系曾檢測4種材質的筷子在清洗後的含菌量，包括木筷子、竹筷子、仿瓷筷子和不鏽鋼筷子。結果木筷子和竹筷子的含菌量都超出標準200個單位。而研究更發現，有坑紋的竹筷子更易藏菌，即使清洗後，細菌含量亦比馬桶蓋高出7至8倍，名副其實是「病從口入」！筷子含菌超標排名｜1款洗後比馬桶髒8倍！專家籲勿買+洗筷子3貼士

即使每日清洗，筷子也不能徹底清潔乾淨。(photo-ac)

清潔方法：



~每周需把筷子放入滾水加熱1至2分鐘瀝乾

~木筷子及竹筷子則因易吸水而發霉，不應放入洗碗碟機清洗

~不宜購買有坑紋的筷子

~應定期更換筷子，不要使用發霉了的筷子



5. 雪櫃｜不會凍死細菌3種菌更愛低溫

很多人以為雪櫃內處於攝氏4度以下，細菌就不會增長，誤以為雪櫃不會成為細菌的溫床。雪櫃內的低溫的確會令細菌的繁殖率減慢，但並不會把細菌冷死，而且流感病毒、大腸悍菌、沙門氏菌是嗜低溫的病菌，雪櫃不能阻止這些細菌繁殖。

反而，平日沒有細心包好食材便放入雪櫃，生肉和魚類的血水、雞蛋表面、食物濺出的湯汁及醬料、過期及腐爛的食物都會產出金黃葡萄球菌、沙門氏菌等，甚至與其他食物交叉感染，影響食用安全！發霉的食物也很易波及周邊的食物，扔棄時要連同一起丟掉。

很多人以為雪櫃內的低溫可以殺死細菌，反而掉以輕心。(photo-ac)

清潔方法：



~雪櫃必須勤加清理，清走過期的食物，清理新鮮食材留下的血水

~生熟食物也要分開擺放，以免細菌交叉感染

~建議使用毛巾沾醋鹽水（比例1:2:3）清潔，白醋可以消臭

~雪櫃邊則可以用牙膏和牙刷清潔，再用濕有抹乾淨

