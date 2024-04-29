長壽飲食｜82歲烹飪專家秘方：香蕉加1物防便秘抗疲勞！健康3配搭

香蕉便宜又有益，可說是最貼地的健康食物，但原來加多點配搭，香蕉的保健效能更可再提升！日本一位82歲的烹飪專家，就用香蕉配黑醋，並食用了47年，認定這是抑制癡呆、抗衰老的「長壽秘方」。



82歲烹飪專家秘方 排毒暢便減疲勞

「無論我多麼努力地工作，我都不會感到疲倦，令我30多歲的同事都感到驚訝。」以設計健康食譜而聞名的烹飪專家村上祥子即使已屆82高齡，但依然相當活躍，每年仍出版多部著作。她指，能保持活力至今，她創作的「香蕉醋」功不可沒。

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村上祥子的多本著作都關於香蕉醋的食用與健康。（網上圖片）

以香蕉配搭醋的健康原理是，攝取糖和醋，能激活體內產生能量的代謝，添加香蕉更可獲得大量的鉀和膳食纖維，改善腸道環境。由於腸道不僅吸收營養，還會清除體內廢物，因此保持腸道良好狀態是身體健康的關鍵。跟據村上和她身邊學生的親身體驗，服用香蕉醋一星期後，排便情況明顯改善，慢慢更發覺不再易累，肩緊膊痛、怕冷、便秘等情況亦消失。

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超簡易香蕉醋做法

材料：香蕉1條（100克）、紅糖100克、黑醋200毫升

做法：

超簡易香蕉醋做法（村上祥子料理教室）

1. 香蕉切成塊狀。

2. 將紅糖和香蕉倒入瓶子中，倒入黑醋

3. 放微波爐加熱（600W 30 秒，500W 40 秒）

4. 從微波爐中取出，即蓋上蓋子，放置12小時。

飲用時可以4湯匙水稀釋1湯匙香蕉醋，早晚各1次。也可以用來烹調。香蕉醋在常溫下可保存一年左右，但香蕉如暴露在空氣中會容易發黴，所以不要讓香蕉浮起來，兩周左右就可以取出香蕉。



其他健康升級3大香蕉配搭

著名的自然療法專家阿當斯基（La Dieta Adamski）博士就推介了4種能提升香蕉健康功效的配搭法，除了常見的配乳酪，另外三款更是充滿驚喜。

香蕉 x 朱古力醬：維持腸道健康

朱古力香蕉是腸道健康的最佳組合。（M W@Pixabay）

阿當斯基博士把可可列為腸道超級食物。他指可可富含調節腸道環境的「膳食纖維」和擴張血管、預防循環系統疾病、防止老化的「多酚」。他推薦朱古力香蕉是腸道健康的最佳組合。點整好？👉👉👉【麵包食譜】香蕉朱古力肉桂吐司 零難度夢幻甜品

香蕉朱古力肉桂吐司食譜

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香蕉 x 糖：軟化糞便

熱的香蕉有助軟化糞便。（Aline Ponce@Pixabay）

這配搭的重點是加熱。熱的香蕉有助軟化糞便，可緩解排便的疼痛。在煎鍋中加少許牛油，煎香蕉，再撒上約一湯匙糖即可。焦糖化會帶來香脆口感。但香蕉烘烤後甜度會提升，也可以少用糖。

香蕉 x 黃色水果：方鬆減壓

黃色水果可組合成抗壓飲品。（Photo by Sam Hojati @ Unsplash）

亞當斯基博士認為具有特定功效的水果具有共同的顏色，屬於黃色水果的香蕉含大量鉀並具有放鬆作用，可配搭其他黃色水果如橙子、菠蘿、奇異果或芒果製作果汁或沙冰，就成為美味的抗壓飲品。

參考資料：週刊女性、東洋經濟