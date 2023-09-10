降血壓飲食｜高血壓可否吃香蕉？7種水果穩血壓防便秘 木瓜橙上榜

高血壓是現代人普遍面臨的健康問題之一，而飲食中的鈉攝取與血壓緊密相關。攝取含有豐富鉀的水果，像是香蕉、番石榴、木瓜等對於穩定血壓有益處。



台灣營養師戴嘉珠指出，有研究發現，增加攝取富含鉀的食物，有助於平衡飲食中過多的鈉，進而有助於降低血壓。而鉀是一種對人體有益的礦物質，對於維持人體正常的生理功能具有相當重要的作用。

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8種水果穩定血壓

根據營養標示資料，一些水果含有豐富的鉀，不僅有助於穩定血壓，還對健康帶來很多好處，以下是一些含有豐富鉀的水果：

1. 香蕉：香蕉不僅具有甜美的口感，還富含鉀，每根香蕉含有約360毫克的鉀。

2. 番石榴：番石榴肉質鮮美，除了富含維他命C和膳食纖維外，有促進膠原蛋白的形成、抗發炎和預防便秘的功效，也是含鉀量豐富的水果之一。

3. 柑橘類和瓜類水果：橘子、橙、西柚、西瓜等柑橘類和瓜類水果，鉀的含量普遍較高。

除了上述幾種水果，還有其他水果如椰子、木瓜、桔子等，也含有相當豐富的鉀。

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想吃降血壓水果，一天要吃多少呢？

根據台灣衛福部國民健康署建議，每日每人應攝取2份水果，1份水果約一個拳頭大（8分滿碗），高血壓患者可以選擇降血壓（高鉀）水果食用（以沒有服用降血壓藥的前提），幫助維持血壓平衡。

高血壓最好都不要吃香蕉？

台灣食藥署也說明，不是所有高血壓者都不能吃香蕉，主要與目前食用的藥品有關，有在服用降血壓藥的話，香蕉應避免食用，如有疑慮請向醫師或藥師諮詢。

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戴嘉珠提醒，對於患有腎臟疾病的人，應謹慎攝取鉀質，因為腎臟受損可能影響對鉀的代謝。在進行飲食調整時，建議諮詢醫師或營養師的建議，以確保適當的攝取。

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