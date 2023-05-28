豆類營養｜想控制膽固醇、血壓、瘦身？營養師教中老年必吃豆類

你知道紅豆、綠豆和黑豆、黃豆不同類嗎？營養師表示，豆類可分成蛋白質豆類、澱粉豆類、油脂豆類和蔬菜豆類。



各種豆類含的營養比例大不同，想控制膽固醇適合吃黑豆、黃豆；想控制血壓可以吃紅豆、綠豆；常便秘、想減重者則可以吃四季豆、豌豆莢等。

4種豆類營養（點擊下圖看清！👇👇👇）

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台灣榮新診所營養師李婉萍解析4種豆類的營養比例以及適合的族群。

1. 蛋白質豆類：黃豆、黑豆、毛豆

蛋白質含量高，跟肉類的蛋白質量不相上下。50g新鮮豆類有7g蛋白質，大約30g肉的蛋白質量。此外豆類還含有多種維他命，甚至有植物固醇可幫助控制膽固醇。

適合族群：膽固醇高、想增肌減脂的人。

5招降低膽固醇飲食（按圖👇👇👇）

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2. 澱粉豆類：紅豆、綠豆、皇帝豆、鷹嘴豆

這組的豆類屬於全穀雜糧類，表示澱粉含量高，可以跟白飯做替換當主食。20g乾澱粉豆有15g碳水，卻比白飯多出3倍蛋白質量、30倍的纖維量！而且鉀高代替精緻澱粉對血壓健康有益。

適合族群：高血壓、減肥中、糖尿病。

3. 油脂豆類：花生、夏威夷豆

兩者是油脂與堅果種子類，有人體需要的油脂及維他命E，但要注意熱量高，5顆夏威夷豆就等於30顆花生，高達100大卡。

適合族群：膽固醇高。

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4. 蔬菜豆類：四季豆、菜豆、豌豆莢

可以當成蔬菜來看待，低熱量而且吃不胖，同時含有膳食纖維，可幫助腸道蠕動。

適合族群：常便秘、減重者。

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