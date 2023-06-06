切橙貼士｜實試網傳花式切橙4大法　橙盒果環最勁1刀就OK？

橙是相當普遍的水果，但切橙的方法有很多，網上更流傳，最快最方便的做法，只需一刀則可，它甚至會呈現出好看的花紋！真的那樣神奇？

攝影：古曦朗



花式切橙大法第一式：環環相扣

把橙切頭切尾、橫向再切一刀，便會形成2個橙環，再直切入橙身，輕輕打開便會出現一個個小小的三角橙，完成！筆者認為這種切橙法最終結果和網絡所流傳的樣子不太一樣，相信是和橙皮厚度有關。（請按下圖👇👇👇👇）

條形橙。（攝：古曦朗）

美觀度：★★☆（2.5）（滿分★★★★★5粒星，同下）

簡易度：★★★（3）

整潔度：★★☆（2.5）

易吃度：★★★（3）



花式切橙大法第二式：香橙禮盒

香橙禮盒顧名思義是把香橙切成禮盒的模樣，筆者認為是4種切法中最好看的一種，但卻也是當中比較浪費果肉和果汁的，而且也是最為麻煩。先把橙切頭切尾，中間再橫向切一刀，然後把果肉挖走切塊，將頭尾放入橙皮圈中，最後將果肉放入內即可。（請按下圖👇👇👇👇）

香橙禮盒。（攝：古曦朗）

美觀度：★★★★☆（4.5）

簡易度：★★（2）

整潔度：★（1）

易吃度：★★★★★（5）



花式切橙大法第三式：一刀切

在橙中間橫向切一刀，再向中間反開則可。但筆者發現反的時候，容易把橙肉弄散或擠壓得爆漏橙汁，與網絡看到的樣子不太相同，可能因為橙皮厚的關係吧，相當易破易裂開，亦比想像中難反。（請按下圖👇👇👇👇）

美觀度：★★★（3）

簡易度：★★★★（4）

整潔度：★★★☆（3.5）

易吃度：★★☆（2.5）



花式切橙大法第四式：三刀法

把橙切頭切尾，再打直切入橙身，只需3刀就搞掂。這方法在過程中所流失的果汁和果肉亦較少，中間橙塊亦較完整，但卻較不容易吃到。（請按下圖👇👇👇👇）

三刀法。（攝：古曦朗）

美觀度：★★☆（2.5）

簡易度：★★★☆（3.5）

整潔度：★★★★（4）

易吃度：★☆（1.5）

