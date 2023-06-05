芒種三餸一湯｜勝瓜雲耳粉絲+翠玉瓜炒蝦球+香橙雞塊+冬瓜薏米湯

芒種是二十四節氣之一，今年是6月6日，芒種是指最適合播種有芒的穀類農作物的時間，也是開始梅雨的時期，這段期間空氣潮濕悶熱，易傷腎氣、困腸胃，使人感到食慾不振，精神困倦。最是需要消暑去濕、清心養神的時候。



香橙雞塊

酸甜的香橙雞塊，不但開胃又美味，還可消暑健脾胃。雞肉的營養相當豐富，含有蛋白質、維他命A和維他命C等，加上香橙維他命C更是加倍。而且橙性偏寒，在夏天更有清熱消暑之效！

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香橙雞塊食譜

翠玉瓜炒蝦球

芒種，最需要消暑清熱，適合進食各種夏天當造的瓜類。《本草綱目》記載，翠玉瓜味甘，性平，歸脾、胃、腎經，清熱利尿，除煩止渴、潤肺止咳，適合夏天用作清熱之用。

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翠玉瓜炒蝦球食譜

勝瓜雲耳粉絲

勝瓜含有維他命B群和維他命C，能夠美白肌膚、延緩老化，而且它還含有豐富的水分，在夏天吃可清熱消暑、解毒通便。配上雲耳和粉絲不但可口，還帶有補益氣血、潤燥舒筋的功效！

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冬瓜百合薏米湯

夏季非常適合飲用冬瓜湯。炎熱天氣易傷心脾，在湯中加上蓮子就有健脾去濕益心的作用。冬瓜又叫枕瓜，生產於夏季，性寒涼，具有潤肺生津，利尿消腫，清熱去暑的功效。

消暑湯水食譜｜冬瓜百合薏米湯 益心清熱老少皆宜 夏天最啱飲