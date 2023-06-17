沖奶茶貼士｜先加牛奶或是紅茶？醫生揭正確做法錯1步鮮奶易變質

愛喝奶茶的人一定很講究，究竟泡奶茶，應該先倒紅茶還是牛奶呢？對此，來自台灣的婦產科醫生張瑜芹分享，臨時嘴饞想喝奶茶時，要注意不可以把牛奶倒入熱的紅茶中，因為牛奶蛋白在高溫時會產生變化，所以先泡好熱茶再倒入牛奶，可能會造成牛奶風味改變。



先加牛奶風味較佳

你是先加牛奶派，還是先加紅茶派？張瑜芹近日在Facebook發文分享，英國皇家化學學會曾發佈新聞稿指出，泡奶茶先加牛奶風味較佳，然而，知名作家喬治・歐威爾卻認為，先加紅茶才是一杯好的英式紅茶。

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牛奶蛋白遇高溫會變質

張瑜芹也表示，近期有一位朋友和她分享，牛奶蛋白遇到高溫時會發生變化，不過如果是把紅茶倒入涼的牛奶內，則不會有變質的情況發生，「所以泡奶茶最佳的方式是先倒牛奶再加紅茶！」

最後張瑜芹也提醒大家，不管是先加牛奶派還是先加紅茶派，都還是注意「不要加太多糖！」，因為吃太多糖，容易造成以下9種疾病：

1.皮膚老化及形成粉刺、痘瘡

2.情緒低落、疲倦煩躁憂鬱

3.容易蛀牙

4.加速身體老化

5.記憶力減退

6.體重增加、肥胖

7.增加罹患糖尿病、心血管疾病機率

8.引致脂肪肝、肝功能異常

9.周邊神經病變風險



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：鮮奶茶要好喝，該先倒紅茶還是牛奶？醫揭正確順序，鮮奶不變質還成美味關鍵】

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