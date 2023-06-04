豆漿營養｜多喝傷腎易患乳癌卵巢癌？營養師解3迷思減肥應這樣喝

● 豆漿富含優質蛋白質，但腎功能不佳者勿飲用過量

● 喝豆漿減重，得替換肉類等蛋白質食物

● 喝豆漿不會引發癌症，乳癌或卵巢癌癌友應與醫生討論



豆漿富含優質植物性蛋白質，一直是人氣的養生飲品，但喝豆漿卻有不少迷思，包括傷腎、增罹癌風險，甚至喝豆漿減重，反而越減越重。有營養師表示，一般人喝豆漿不須過度擔心，但腎功能不佳者不可大量飲用，避免增加腎臟負擔；乳癌或卵巢癌等女性癌友，喝豆漿前，最好與醫生討論。至於喝豆漿減重，需懂得替換肉類等蛋白質食物，控制熱量，才可能減重成功。

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蛋白質為人體重要營養素，分為動物性與植物性蛋白質，動物性蛋白質來源為肉類，植物性蛋白質來源則為豆製品。豆漿不僅富含植物性蛋白質，也含有被稱為植物性雌激素的大豆異黃酮，因此有傳聞喝豆漿恐增加女性癌症風險。台灣內湖國泰診所營養師張斯蘭指出，喝豆漿不會引發癌症，但已有乳癌、卵巢癌等癌友，可以喝多少豆漿，應與營養師及醫生討論。

腎功能不佳 一天別喝超過1500cc

腎臟負責蛋白質的代謝，也有不少人擔心喝豆漿會傷腎。張斯蘭指出，腎功能不佳的因素很多，包括疾病、生活形態等，並不會因為飲用豆漿單一因素所致。但腎功能已經不佳的人，如果攝取過量蛋白質，確實可能影響腎功能，出現尿液減少、尿素氮增加等狀況，合併飲食過鹹，還可能出現電解質不平衡，不可不慎。

究竟腎功能不佳者喝多大量豆漿，可能危害腎功能健康？台灣新光醫院營養師高郁雯認為，如果一天喝1500cc豆漿，就算是十分大量。

一天一至二餐 可用豆漿取代肉類

該如何健康喝豆漿？張斯蘭指出，動物性蛋白質的肉類大多含飽和脂肪酸，攝取過多將增加心血管疾病風險，建議一天三餐中有一至二餐，可以用黃豆製品取代動物性蛋白質，例如一杯240cc豆漿等同於一兩肉（約三根手指幅寬的肉類），也就是說，喝一杯豆漿就減少食用一兩肉。因此，從豆漿等黃豆製品攝取蛋白質，可以減少攝取肉類和飽和脂肪酸。

喝豆漿如何有助減重？

如果想喝低糖豆漿減重，張斯蘭強調，首先要了解一份肉類和一份豆漿的蛋白質及熱量是相同的，如果一直喝豆漿，還是會增加熱量，並不利於減重。

想減重的民眾，高郁雯建議，下午茶可以改喝無糖豆漿，當作是一個小點心，可增加飽足感，又能降低精緻糖類攝取。對於減重來說，關鍵在於控制熱量，豆漿本身就有熱量，必須取代肉類，才不會愈喝熱量愈多，體重反而有增無減。

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