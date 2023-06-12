去油污貼士｜爐邊門罅鬼祟位清潔神物　去油除鏽一唧一撕效果驚人

廚房清潔從來都是件令人頭痛的事，雖然不少的專門清潔劑都可以幫上一把，不過不少的「鬼祟位」卻依然夠挑戰我們的耐性。像水喉底部和鋅盤去水口的邊沿位、煮食爐邊，甚至廚房摺門的底部等，都是油脂污垢容易堆積卻又不易清洗的地方。日本的家事達人們，竟然齊齊推介一種意想不到的鬼祟位清潔能手——木工用白膠漿！



白膠漿如何起清潔作用？

這種木工用的白膠漿在香港也能輕易買到，約二三十元，相當便宜，其實就是我們小學時做手工用的那種。它是種水性接合劑，有效成分為樹脂，原理是通過白膠漿內的水分被材料吸引和蒸發，令漿液變硬，達致黏合。那白膠漿又如何起清潔作用呢？看看看達人們的示範吧。

白膠漿簡易清潔法1：煮食爐邊沿

煮食爐具是廚房其中一個清潔難點，陳年油污更會由爐具邊沿滲入底部，令人束手無策。一般的木工用白膠漿，即可解決問題。（請按下圖👇👇👇）

貼士：白膠漿選一般的即可，不必選速乾的。一般乾透要12小時。



白膠漿簡易清潔法2：廚房摺門底

廚房摺門的邊角位，是最藏污納垢之處，用布抹也只能清潔中間部分，角位永遠有漬。白膠漿一樣幫到手。（請按下圖👇👇👇）

貼士：可用風筒輔助吹乾。



白膠漿簡易清潔法3：去除置物架鏽漬

廚房濕氣重，置物架出現鏽漬很常見，原來白膠漿的除鏽威力竟然是達到驚人程度。（請按下圖👇👇👇）

貼士：太硬難以扯下時，可先用毛巾沾熱水敷一下，令其軟化。



白膠漿為什麼可用作清潔？

白膠漿有個特性，就是塗在平滑表面時，會較易撕走，相反，在凹凸不平的表面，黏着力會增強，所以遇上污漬和鐵鏽時，就會展現強大黏力。而且流質易於滲透，可到達抹布難以到達的地方，乾後一扯即走，很方便。但要注意沾了水會影響效力。

參考資料：裏ワザLabo／めいちゃんねる／身近な建築110番／Minimal & Simple Life