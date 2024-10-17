揀橙貼士｜網友驚見橙肉藍又紫極噁心！專家揭1物質作怪還能吃嗎?

橙芯又紫又藍，還能吃嗎？日前有網友發帖求助，指打開的橙中間呈現紫藍色，相當噁心。網友們一面倒認為橙已壞掉，建議樓主千萬別吃。其實，這種情況背後大有學問，問題可能源於一種物質。



揀橙貼士｜橙肉變紫藍是發霉嗎？

有網友於「將軍澳主場」發帖，展示的照片可見果肉完好的幾件橙中央出現多處紫藍色，疑惑這是什麼情況。不少網友指「一睇就知係發霉」，嘲笑多此一問。不過，原來澳洲也曾經有媽媽被這情況嚇倒。澳洲布里斯本的一位主婦，把切好的橙放廚房。第二天早上，她發現部分橙肉發紫。昆士蘭衛生當局派員收集該樣本及同一批次的橙，以至切橙的刀及磨刀器進行研究，終於解開紫色橙的謎團。雞蛋黑斑｜網民驚見雞蛋現黑點食安存疑！黑點3情況1位置絕不能吃

澳洲主婦見切開的橙變紫，驚動政府部門出手調查。（圖片：Neti Moffitt）

糖尿病飲食｜糖尿病宜吃橙？美專家指4益處助降血糖 1吃法不建議

橙肉變紫｜專家：對健康無害

昆士蘭首席化學家Carswell指，他們進行了大量測試，推斷橙肉變紫是由於橙肉上的天然色素花青素和剛打磨好的刀上所殘餘鐡質及或其他金屬物質之間所產生的化學反應導致。昆士蘭衛生部亦證實，即使是因此變成紫色，橙的果肉食用後對健康無害。

橙肉變紫｜這種橙一身瘀青

其實果肉會出現紫藍、甚至黑色，也很多時出現於血橙身上，一樣會不時被誤會為變壞。發紫的原因同為花青素造成，這不需要化學反應才出現。我們一般看到的血橙果肉深紅，正是因為其富含抗氧化功效強大的花青素。不過原來花青素的影響也不一定只是紅，也會是不規則的瘀青，甚至有所有果肉都發黑的情況。所以當你選擇的是血橙，打開來果肉一片藍一片紫，反而顯示它營養豐富，扔掉是太笨了！

茄子不變色貼士｜抗氧化增免疫力茄子愈紫愈好！3招留營養不變色

揀橙貼士｜霉菌伴隨濕潤感 切勿進食！

不過，當我們把橙切開，發現內部出現異常，還是應特別小心。出現灰黑斑或綠色的斑點，都是危險的訊號，最可能出現的情況是發霉及真菌感染。受霉菌感染的果肉會異常的濕潤，出現這情況切勿進食。另一種不時出現的是真菌感染，這也是種在外觀上無法察覺的情況，切開橙後，才會發現橙芯發黑。

【發霉水果的迷思】洗掉「毛毛」的水果，能吃不能吃？

台灣網友切橙發現這情況，專家指是真菌感染。（Fb圖片）

Fb群組「好市多消費經驗分享區」的一張照片曾引起熱議，圖片的橙肉發黑像蟲。台灣農委會農試所嘉義分所楊宏仁在《ETtoday》中表示，這是「黑腐病」，可能是生長條件欠佳或儲存過程遭真菌感染。長毒物科主任顏宗海亦提醒，進食會有急性腸胃炎風險。

揀橙貼士｜4招驗證壞橙

下面4個步驟，讓你揪出哪些橙已不用切，直接扔掉！

注意微細變化，不切開橙亦可抽出「壞分子」。（Maria Victoria Portelles@pexels）

揀水果貼士｜專家教揀清甜多汁臍橙4特徵 凍橙食前多做一步減酸!

分辨壞橙１：查外觀

橙的表面應該帶有光澤，當發現表皮出現灰暗的斑點，這意味橙可能已開始變質。

新鮮靚橙表面應該帶有光澤，輕按底部不會變軟或有濕潤感，否則代表已變質。（資料圖片）

分辨壞橙２：看橙底

橙通常從底部開始變質，輕按橙的底部，如果變軟或有濕潤感，也表示橙已開始變質。

分辨壞橙３：聞氣味

聞聞橙的頂部，如果發現怪怪的、不是原來清新的氣味，則表示橙已經過熟或開始腐敗。腐敗的橙會散發酸臭味。

分辨壞橙４：手按壓

健康的橙手感堅硬。如果觸摸到變軟或凹陷，則可能是開始腐爛。

參考資料：SBS／ETtoday／三立新聞