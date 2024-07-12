泡茶溫度｜冷水熱水泡茶功效大不同！專家教睡前1杯茶安眠防癡呆

茶與咖啡，經常讓人跟失眠扯上關係，因為兩者都含有令中樞神經興奮的咖啡因。不過，有神經精神科醫生卻指出，睡前一杯茶，反而有助你睡個好覺，更能預防癡呆，秘密其實在於泡茶水的溫度！



飲茶健腦助入睡 全因1種成分

原來茶不但含咖啡因，也有另一種重要成分茶胺酸。這是一種幾乎只存在於茶樹中的獨特氨基酸，上世紀九十年代開始，被用作減壓和放鬆情緒的食物補充劑。相關的文獻指出，茶胺酸能穿過腦血管障壁，對大腦產生快速而正面的影響。

茶原來不只提神，原來也可有安眠作用。（anna pou@pexels）

茶胺酸的健腦功能主要有以下4方面：

1. 放鬆大腦 鎮靜安眠

茶氨酸本身不是一種鎮靜劑，但研究證實，它確實通過促進更放鬆的精神狀態來優化睡眠質量。

2. 強記憶 提升學習能力

研究證明茶氨酸可優化大腦功能，提升學習和記憶力。

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3. 平靜專注 減壓力焦慮

增加α-腦波的產生，這與平靜和專注感有關，另一方面降低與緊張、思緒雜亂有關的β-腦波，從而減少壓力和焦慮。

4. 優化大腦功能

由於認知功能跟睡眠和情緒高度相關，茶氨酸亦被證實能明顯優化大腦功能，有提升認知能力的附帶效果。

古賀良彥博士專注睡眠障礙相關之憂鬱症及精神分裂症的研究，有多部關於改善睡眠質素的著作。（網上圖片）

煎茶、綠茶富含茶胺酸 莖茶含量更高

茶胺酸含量會因茶的品種、部位而有不同。日本睡眠障礙研究專家、杏林大學榮譽教授、醫學博士古賀良彥指出，茶胺酸在煎茶和綠茶等茶中大量存在，他最推薦用莖茶（Kukicha）即用茶莖部份製作的茶，不但價格便宜，且茶胺酸含量更高。而以茶安眠的關鍵是——必須冷泡！

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用熱水泡茶，會提升咖啡因釋出，影響睡眠。（Harry Cunningham＠Unsplash）

冷泡茶為什麼助安眠？

古賀博士解釋，綠茶中也存在會干擾睡眠的咖啡因，我們習慣用熱水泡茶，正正有助茶葉釋出咖啡因，反之用冷水沖泡，則會減少咖啡因的釋放。另外冷泡茶的茶胺酸濃度是熱茶的1.5倍，能更有效發揮安眠作用。所以，早上喝茶熱水泡，而晚上喝茶則應冷泡。

冷水跟熱水泡茶，原來釋出的成分也不盡相同。冷泡時由於帶澀味的兒茶素（EGCG）會釋出較少，帶鮮味的茶胺酸則大量釋出，所以茶味也更鮮甜。

茶樹莖部由於少作光合作用，故含較多茶胺酸。（Natasha Yurova@Unsplash）

以茶莖泡的茶效果最佳

這不僅是因為價格較便宜，更重要的是，冷泡時，莖茶比葉茶產生更多的茶胺酸。植物透過光合作用產生澱粉和其他物質，此時茶胺酸會轉化為單寧，一種澀味成分。與葉子相比，莖幾乎不進行光合作用，因此它們仍然含有大量茶胺酸而不是單寧。所以安眠效果以冷泡莖茶最佳。

1小時低溫法則

古賀博士因應茶胺酸發揮作用的時間，建議應該在睡覺前1小時喝。而製作冷泡茶也需約1小時。冷泡的要點是溫度愈低愈好，這正好適合炎炎夏日。

泡茶水溫越低，安眠功效越佳。（Stanislav Ivanitskiy@Unsplash）

製作方法：

1. 把適量茶葉放進容器，先加冰再加水（只用室溫水亦可，不過溫度低更能減少咖啡因及提升茶胺酸釋出）。



2. 放入雪櫃約1小時即可飲用。



古賀博士指，對於輕度失眠的人，睡前一杯冷泡茶，不會這成依賴，是個相當不錯的療法。

參考資料：女性自身／醫聯網