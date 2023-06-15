檸檬茶致癌｜中年漢捱夜飲凍檸茶肚劇痛入ICU　1日2杯增患癌風險?

凍檸茶竟然會奪命？昨日（15日）有報道指一名內地男子因為捱夜期間喝了一杯凍檸茶而出現劇烈肚痛，其後更被送往深切治療部治療，經搶救後才脫離險境。醫生檢查後發現該名內地男子患有多種疾病，凍檸茶更是誘發他急性胰腺炎病發的原因之一！



因一杯凍檸茶入ICU 內地男子三酸甘油酯超標險死

據內地傳媒報道，一名45歲的陳姓內地男子，捱夜時飲下一杯凍檸茶，隨即出現嚴重腹痛，於是被送往深圳市中山大學附屬第七醫院急診科治療。其後因病情嚴重，需轉入深切治療部，最後醫生從血液中分離出超過200毫升的黃色油脂物質，經過藥物治療搶救才救回一命。（請按下圖👇👇👇）

高血脂急性胰腺炎 捱夜食外賣飲凍檸茶有關？

該名男子經常喝凍檸茶、習慣捱夜，平時都以吃外賣居多。醫生檢查後發現他患有急性胰腺炎、混合型高脂血症、糖尿病、糖尿病酮症酸中毒、三酸甘油酯超標200倍、重度脂肪肝等多種疾病。醫生亦提到日常壞習慣就是誘發他急性胰腺炎病發的原因之一。

凍檸茶最高糖 一日2杯達建議攝取量

不少香港人都會在吃飯時點凍檸茶、凍奶茶等飲品佐餐，但這種飲品的含糖量非常高。根據食安中心研究顯示，以每杯300毫升計，一杯凍檸茶已經有25克糖，相等於5粒方糖；少甜凍檸茶亦有近18克糖，是常見茶餐廳飲品中糖含量幾乎最高的飲品。以成年人每日糖分攝取量不宜超過50克計算，一日兩杯凍檸茶已經達到每日建議攝取量。

肥胖令三酸甘油酯超標 易引發急性胰臟炎

糖分攝取與致癌風險有所關連。根據香港防癌會的資料，長期吸收大量糖分會增加患糖尿病風險，體重增加亦會增加三酸甘油酯超標的風險，容易引發心血管疾病、高血壓、糖尿病、急性胰臟炎。

想維持健康的三酸甘油脂水平，應減少糖分吸收、減少進食經指澱粉和加工食品。一名外國註冊營養師Amanda Archibald亦曾在報道中指出，多進食高纖蔬菜、多攝取Omega-3脂肪酸，能夠降低三酸甘油脂的濃度。

糖分吸收過多增患癌機會 婦女更年期後風險更高

另外，體內脂肪過多會增加患癌風險，包括乳癌、大腸癌、子宮體癌、食道癌、腎癌等。科學家認為肥胖是繼吸煙之後最嚴重的致癌原因。尤其婦女改更年期過後增加荷爾蒙及雌激素的分泌，令細胞癌變的機會增加。因此，如果習慣一日喝兩杯或以上的凍檸茶，患癌風險會大大增加。（請按下圖👇👇👇）

咖啡類熱檸茶含糖量低 自行加糖控制分量

要降低患癌或急性病的風險，應保持正常體重，選擇糖含量較低的飲品控制糖粉攝取量，例如：特濃咖啡、豆漿、熱檸茶等。據食安中心的研究顯示，以每杯240毫升計，不加糖的熱檸茶只有2克糖，加一茶匙糖則有6.2克糖。食安中心亦建議，應減少在熱飲加糖的分量。在飲品中自行加糖時，宜用茶匙量度分量，同時亦應避免點選普通配方的凍飲，保持飲食均衡。（請按下圖👇👇👇）