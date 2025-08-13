三酸甘油脂過多易中風心臟病正常值是多少？20種降三酸甘油脂食物

三酸甘油脂過高怎麼辦｜三酸甘油脂，名字聽起來有點複雜，但也可猜得出它跟脂肪有關，到底「三酸甘油脂」是什麼呢？其實它是一種為了保護人體才會存在的血脂，不過攝取過量就很容易引起心血管疾病，到底應該吃什麼才能降低過量的三酸甘油脂？以下將會介紹外國營養師推薦的20種食品。



三酸甘油脂被指是心血管疾病的元兇之一。（VCG）

三酸甘油脂是什麼？

三酸甘油脂是一種血脂，由游離脂肪酸組成。它們被儲存在體內脂肪中，但你亦會在血液中找到。人們主要從兩個途徑得到三酸甘油脂：一是從飲食中吸收，二是靠自己的肝臟製造。換句話說，人的肝臟和體內組織都會有三酸甘油脂。

三酸甘油脂可從飲食中吸收，或靠自己的肝臟製造，但都是為了保護我們和提供能量而產生。(unsplash)

其實三酸甘油脂跟膽固醇一樣，都是為了保護我們而產生的，我們的肌肉特別喜歡攝取脂肪酸或三酸甘油脂，它們是人體賴以吸收能量的脂肪酸。

長者血壓高｜長者血液循環差易致心臟病中風 5食物護心降血壓

身體需要從飲食中獲得能量，才能好好運作，不過多餘的能量（尤其是來自簡單碳水化合物等能量），能以三酸甘油脂的形態被儲存，一旦你的三酸甘油脂水平超於正常範圍，就會引起健康問題。

三酸甘油脂過高影響

三酸甘油脂過高，即血脂過高，會形成血管硬化及阻塞，增加患上心血管疾病、腦中風等風險。



三酸甘油脂正常值

根據醫生所講，不同年齡人士的三酸甘油脂標準數值也會有所差異，其單位為「mg/dL（decilitre）」，即每分升有幾多毫克，當你的三酸甘油脂水平高於標準值時，患心臟病的風險也會大大增加。請見下表：

年齡 標準值

20-25歲 120mg/dL

26-29歲 140mg/dL

30-39歲 150mg/dL

40-49歲 160mg/dL

50歲以上 190mg/dL



日本電視節目介紹過，舞茸含β-葡聚糖等多糖體，有助降低人體內的三酸甘油脂。（資料圖片/鄧穎琪攝）

三酸甘油脂過多吃什麼？

如果你擔心三酸甘油脂指數太高，可從改變飲食習慣中著手，尤其減少攝取反式脂肪和不飽和脂肪，因它會成為肝臟的負擔，令肝臟製造更多三酸甘油脂，從而產生更多低密度脂蛋白，所以我們吃什麼是很關鍵的。

建議減少吃：精製麵粉、含反式脂肪、高果糖粟米糖漿及過量碳水化合物的醣類等。



那麼，究竟想維持健康的三酸甘油脂水平，應該吃什麼食物？註冊營養師Amanda Archibald於網上媒體中表示：「重點推薦含糖量低的高纖蔬菜，如十字花科蔬菜等，也包括豆類，不論是罐裝或豆乾皆可，它甚至可增加纖維和延長飽肚感。」此外，多攝取Omega-3脂肪酸也有幫助，應盡量食用富含Omega-3脂肪酸的食品，它們不僅是體內的天然抗炎藥，還能防止肝臟中的三酸甘油脂和低密度脂蛋白產生。

請按下圖睇20種營養師推薦的降三酸甘油脂食品：

+ 45

1 牛油果

牛油果是幫助降低三酸甘油脂的絕佳選擇，它們含有健康纖維和脂肪，兩者皆有助穩定血糖水平，從而控制三酸甘油脂及保持整體健康。

2 燕麥

想好好調節三酸甘油脂時，應挑選健康和富含纖維的碳水化合物來源，來代替經過加工的碳水化合物。燕麥食法快捷又容易，而且很飽肚，進食時可添加一些健康脂肪和蛋白質，例如：堅果醬或蛋白質粉，能使你的血糖水平穩定。

3 椰子油

椰子油含有一種名為中鏈三酸甘油脂（Medium-chain triglycerides，簡稱MCT）的健康脂肪。根據《Metabolism and Lipids》期刊中的兩項研究，中鏈甘油三酸酯可以改善胰島素敏感性和膽固醇水平。此外，椰子油非常耐熱，很適合烹飪。若你抗拒太濃烈的椰子味，可嘗試購買精製椰子油，一樣有益。濕疹紓緩｜椰子油抗炎保濕減痕癢 正確使用5貼士幾時塗最吸收？

4 椰菜花

椰菜花屬於十字花科蔬菜，纖維高而碳水化合物和糖分低。椰菜花也是很好的大米替代品，有人甚至會製作椰菜花飯食用，部分商店更有預先煮好的椰菜花販售。

你可以在椰菜花上灑上喜歡的調味粉，放到焗爐或氣炸鍋烹煮。(Louis Hansel@unsplash)

5 藍莓

藍莓營養多到不得了，糖分低、高纖並且藍莓含豐富抗氧化劑，與燕麥、乳酪同吃，或者打成奶昔都很不錯。

6 印度牛油

印度牛油（Ghee）對香港人來說未必太熟悉，它又有「澄清奶油」「無水奶油」「酥油」等稱號，它其實是100%純油脂。有些人天生對乳製品敏感，不能食用含乳糖的牛油，Ghee 是不錯的替代品，因為它的生產過程中會去掉乳固體。毛舜筠力推印度酥油！維他命A=橄欖油7倍護膚抗氧化8好處點煮都得

印度酥油不用放雪櫃，不會凝固，用來烹調、塗麵包亦可。

7 火箭菜

營養師都推薦食用火箭菜保持肝臟健康，如果你怕它的苦澀味，可以跟其他蔬菜一起食用，加到沙律中。

8 羽衣甘藍

技術上來說，羽衣甘藍也是十字花科蔬菜，它是多樣綠色蔬菜，配湯、燜煮或生食都很好味。若發現生食羽衣甘藍很難咀嚼，或許能拌沙律醬、橄欖油或檸檬汁，慢慢將它弄軟。羽衣甘藍食譜｜強骨助防癌3類羽衣甘藍1款最硬 1吃法恐傷甲狀腺

9 菠菜

菠菜是味道偏溫和的綠葉蔬菜，營養也極其豐富，不妨加到沙律、煮湯、燉菜或與其他菜餚同吃。菠菜去苦｜菠菜苦澀因1物質多吃傷牙齒？營養師3招去苦免愈炒愈澀

10 香蕉

香蕉有鉀質等重要營養素，是糖分和碳水化合物的健康來源。下次你想食一些幼滑的冷凍甜品時，或許可以加些用攪拌機攪拌的凍香蕉。

椰菜仔可加點橄欖油或鹽去焗，鬆脆可口。（unsplash）

11 抱子甘藍

十字花科蔬菜抱子甘藍又名椰菜仔，近年愈來愈受歡迎。如果你嫌蒸煮太悶，可以加點橄欖油或鹽去焗，這樣法讓它的鬆脆質地發揮得更好，拌意大利陳醋一樣可以。椰菜仔營養｜3營養素完勝椰菜維他命C高4倍！煮前1動作美味留營養

12 紅桑子

紅桑子富含維他命C，並含有許多對健康有益的維他命和礦物質，而糖分亦較其他水果低，且富含纖維。

13 士多啤梨

同樣糖分低、營養高，跟藍莓食法差不多，你可以拌燕麥片或早餐穀物食用，或在沙冰中加入冷凍士多啤梨打勻。

14西蘭花

西蘭花營養價值勝過許多蔬菜。你可以嘗試每周幾天都將西蘭花湯、焗西蘭花或烚西蘭花等加到三餐中，會發現對你的健康有改善。

15 椰菜

椰菜原來有許多好處，如熱量低、維他命K高等，配合不同食材都可以。

三文魚是健康的 Omega-3 脂肪酸最佳來源之一。（congerdesign＠Pixabay）

16 三文魚

三文魚是健康的 Omega-3 脂肪酸最佳來源之一，實際上，根據營養師 Amanda Archibald 的說法，三文魚中的脂肪，可防止人體在肝臟中產生三酸甘油脂。

17 沙甸魚

小小的沙甸魚，對健康幫助可大了！沙甸魚含 Omega-3 脂肪酸、蛋白質和鈣質，而且價格便宜又常見。如果你買即食沙甸魚，可選擇以橄欖油或水浸住的，會比鹽醃沙甸魚較低鈉。

18 草飼牛

有牛扒餐廳以「穀飼牛」為賣點，其實草食牛較受營養師推薦，因為它是 Omega-3 脂肪酸的重要來源，比一般牛肉好。食物中的 Omega-3 來源，通常在海鮮中找到，但原來草食類動物都會有不少 Omega-3，若你喜歡食牛肉漢堡，建議食草食牛製成的。

19 橄欖油

橄欖油是健康脂肪的重要來源，富含抗氧化劑和單元不飽和脂肪，嘗試在煮熟的蔬菜上淋上少許，或加到沙律醬中皆可。

20 豆類

豆類是纖維、蛋白質和健康碳水化合物的主要來源之一，為多種菜式增添風味，而豆類有很多種類，常吃也不會悶。

資料來源：《Eat this, not that!》