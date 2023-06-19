夏至三餸一湯食譜｜節瓜粉絲+椒鹽鮮魷+五彩煎豆腐+粟米鬚節瓜湯

今年的夏至是6月21日，夏至來臨後，應盡量以清淡飲食為主，同時不要忽略養心的的一環，要進食一些健脾、去濕、清熱的食物。而今次的三餸一湯以清淡為主，去掉肥膩的紅肉，以蔬菜及豆腐再配上一個海鮮，可解夏天悶熱的天氣，另外，這個湯水又可達至健脾去濕的功效。



1）節瓜粉絲蝦米

粉絲含豐富蛋白質、碳水化合物、膳食纖維等，而節瓜有消暑清熱及解毒利尿功用，還有助去水腫。節瓜粉絲蝦米，一個節瓜及一紥粉絲，再加一小撮蝦米，三種簡單食材，配合少許雞湯，便能炮製出一道健康家常菜，為夏天帶來清爽的口感。

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2）椒鹽鮮魷

製作椒鹽所需的材料不多，只要蒜頭、辣椒、五香粉及鮮魷，魷魚去衣、𠝹花、切件後略為汆水，炸之前要印乾水分，這樣炸粉才夠乾身，炸起來更脆口，蒜頭、辣椒、五香粉爆香，鮮魷炸好回鑊即成。

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3）五彩煎豆腐

煎豆腐容易成功的第一步必要買硬豆腐，硬豆腐一般都用石膏、鹽滷來凝固，含鈣量也較高，可從由石膏製的豆腐中獲得鈣質。而豆腐中有大量水分，所以必須將水分抽乾。煎豆腐不可以太省油，煎製時更不能翻來覆去，假如想將煎豆腐菜式弄得更別致，可以挑空豆腐中間，夾入顏色豐富的配菜。

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4）粟米鬚節瓜湯

夏至特別要飲去濕湯水，近年愈來愈多人推崇粟米鬚的功效，今次一於用煲一個去濕健脾的粟米鬚節瓜湯，所用的材料很簡單，主要是粟米、粟米鬚和節瓜，另外還有增強健脾功效的花生和眉豆。這個湯水有利水消腫、清熱去濕的益處，並大讚它是可入藥的食材，配合其他材料的話，對腎病、高血壓或糖尿病等都有治療功效。

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