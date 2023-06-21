石崇魚｜街市天價魚$800/斤！？點解咁貴？富營養同1平魚似勿被騙

石崇魚可謂香港街市的天價魚，價錢從200、300元半斤，到800元一斤都有聽過。石崇魚有什麼神奇功效，可以令它明明多刺又有毒但還可以賣這麼貴呢？



石崇魚。（圖片資料：hong kong reef fish）

石崇魚為海魚 多刺有毒

石崇魚為海魚，體色多變，由啡色至紅色不等，因環境而異，牠們棲息於海床礁區及海底岩石之間，暫無人工繁殖紀錄，在春夏兩季的時間就最為當造肥美。石崇魚身上有很多尖刺般的硬鰭刺，且鰭棘含有毒腺，若不小心被其刺傷會感到劇烈痛楚，在料理時必須小心處理。

石崇魚街市天價魚 傳曾賣$800/斤

350/斤的石崇魚。（圖片資料：香港街市魚類海鮮研究社）

雖然石崇魚有毒，但營養價值卻相當豐富，它含豐富蛋白質，奧米加-3脂肪酸，更有滋陰補腎、癒合傷口的功效。據說如果人有傷口再喝生魚湯，很容易會令傷口長肉芽，但石崇魚卻不會，故相當適合手術後、生產後或是有傷口的人煲湯喝。

傳言大埔街市曾有游水的活體石崇魚，售價$800一斤。（圖片資料：Breast and Best社交平台）

而且石崇魚對提高身體免疫力、增強體質亦有很大益處，甚至有生津養顏的作用。因為牠的營養價值，石崇魚的價格不菲，大條的可賣到30元一両、最便宜的都要20至25元一両，而且在街市也不是常常能找到。在網絡上尋找石崇魚，購買一般價錢為$200-$368半斤，甚至傳言大埔街市曾有游水的活體石崇魚，售價$800一斤非常誇張。

石崇魚VS石狗公 相近但平好多

相比價格不菲的石崇魚，和它相似的石狗公則親民許多。石狗公和石崇魚兩者為近親，一樣同屬鮋科。石狗公的體色從偏紅色到偏黑色都有，身上帶有褐色斑紋，外形和石斑魚相似，但沒有石崇魚的毒素亦沒有尖刺，整體較為平滑，外表也沒有石崇魚的兇狠之感。

石狗公和石崇魚兩者為近親。（圖片資料：揚生環球食品）

石狗公和石崇魚的營養相似，惟補益效果就比石崇稍弱一點，但同樣也是調理身體的上上之選。而且牠價格亦比石崇魚更平易近人，約8到10元一両，和可賣到30元一両的石崇魚差很遠，且在街市也比較常見。

石狗公和石崇魚的外形相似，但價格卻大不同，大家在購買時要小心別要被騙！

資料來源：hong kong reef fish/Breast and Best社交平台/香港街市魚類海鮮研究社/揚生環球食品