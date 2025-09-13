止咳湯水食譜｜靈芝百合固金平喘止咳湯　消炎補血1類人不宜

撰文：黃翠衣
止咳湯水食譜｜踏入流感季節，加上早晚天氣轉涼，容易出現傷風感冒、痰多咳嗽、喉痛痕癢等症狀，這次介紹的固金平喘止咳湯含靈芝、百合等，有效紓緩不適情況。
攝影：古曦朗

固金平喘止咳湯。

止咳湯水食譜｜虎乳靈芝益氣補血　紓緩氣管不適

中醫藥方中本有「平喘固本湯」用於治療肺氣虛弱、痰濕阻肺所致的咳嗽氣喘。而今次介紹的「固金平喘」湯亦同以補肺益腎為主，人體五臟分別與五行相對應，即心屬火、肝屬木、脾屬土、肺屬金、腎屬水。固金就是鞏固肺部健康，金生水，補肺便能益腎。

虎乳靈芝又名白靈芝或虎奶，是一種珍貴的食用菌和藥用菌，它可紓緩氣管不適，有益氣補血、平喘止咳、健脾去濕的效用，具高度的營養價值、藥用價值。虎乳靈芝可補益肺氣，連日常喉嚨不適，喝它都可得到紓緩。

靈芝功效｜緩衰老安神護肝13益處　五色/破壁靈芝孢子營養不同？

固金平喘止咳湯。

止咳湯水食譜｜改善不適症狀　虛寒體質不宜

註冊中醫師許秀欽指：「固金平喘止咳湯有益氣補血、平喘止咳之效，連服幾劑可迅速恢復肺宣泄肅降功能和體力。」但要留意，虛寒人不宜飲用。

固金平喘止咳湯可有效益氣消炎，加上近日多雨悶熱，薏米性質清涼，更有清熱去濕之效，更利於治水腫，適宜夏天服用。

固金平喘止咳湯。（攝：古曦朗）
固金平喘止咳湯可平喘止咳，也可加淮山陳皮，培土生金。
註冊中醫師許秀欽
固金平喘止咳湯食譜

材料：

虎乳靈芝5錢
百合1両
薏米2両
南北杏1両
龍利葉5錢
桔餅1個
瘦肉半斤
水2公升

做法：
1 所有材料洗淨
2 虎乳靈芝、百合、薏米、南北杏、龍利葉、桔餅浸泡半小時
3 瘦肉切塊汆水
4 全部材料冷水下鍋，大火煲滾，轉小火再煲2小時

不失敗秘訣：
材料浸泡，令其味更出。
瘦肉先汆水可去雜質減湯水混濁。

按圖看固金平喘止咳湯的材料功效：

+3

桔餅：和味行氣。
薏米：消炎去濕。
龍利葉：固金潤肺。
瘦肉：滋陰潤燥。
百合：清潤安神、養陰潤肺。
虎乳靈芝：益氣補血、平喘止咳、健脾去濕。
南北杏：潤肺化痰、止咳定喘。

虎乳靈芝是什麼？

虎乳靈芝又名白靈芝或虎奶，是一種珍貴的食用菌和藥用菌，它可紓緩氣管不適，有益氣補血、平喘止咳、健脾去濕的效用。關於長新冠湯水，固金平喘止咳湯食譜可看此。

桔餅有什麼功效？

桔餅和味行氣，且含豐富維他命A和C，對長生冠患者或喉嚨不適人士有很大幫助。關於長新冠湯水，固金平喘止咳湯食譜可看此。

