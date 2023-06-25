高鈉飲食｜口乾舌燥尿頻元凶是它！減鈉4大飲食原則降高血壓風險

經常口乾舌燥、頻尿跑廁所，小心可能是鈉攝取過量。台灣董氏基金會表示，鹽、調味醬料含有鈉，吃多除會造成高血壓、心血管疾病，也會加速體內鈣流失，增加罹患骨質疏鬆症及腎結石的風險，還易養成重口味的習慣，影響身體健康，建議用餐時應減少額外添加鹽、少吃加工品及少喝湯、學會看鈉含量，避開選擇高鈉產品。



台灣董氏基金會在Facebook粉絲專頁「董氏基金會食品營養中心」發文指出，1公克食鹽含有400毫克的鈉，適量鹽分可以讓食物品嚐起來更美味。日常飲食中除了從鹽獲得的鈉以外，包含天然食物中含有的鈉、加工食品中的鈉、烹調時添加的其他調味醬料、用餐時額外添加的調味醬料等。

台灣衛生福利部指引也建議飲食口味盡量清淡、注意加工食品標示的鈉含量，每日鈉攝取量應限制在2400毫克以下，應注意飲食減鈉的4個原則。

減鈉4大原則（按圖看清👇👇👇）

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1. 少吃加工食品：選擇天然的原型食物，避免加工食品（罐頭、零食等）、加工肉品（煙肉、火鍋餃等）、醃漬品（醬瓜、筍乾等）。

2. 選擇低鈉烹調方式：以「蒸、烤、燉」替代「紅燒、麻婆、糖醋、三杯」；請店家少鹽烹調、不額外加醬、較鹹的菜色過熱水；以天然辛香料（如蔥、薑、蒜、辣椒、八角、九層塔）替代醬油、豆瓣醬、番茄醬。

3. 少喝湯：湯的營養價值不高，且容易喝下過多的鈉與油脂；煮湯少加鹽，或使用天然食材，如昆布、蘿蔔、冬菇、粟米，帶出自然鮮甜。

4. 學會看鈉含量：注意看營養標示，「份數×每份的鈉」才是真正的鈉含量，選擇相對低鈉的食品。

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最後，董氏基金會提醒，雖然鈉對於身體維持正常機能非常重要，但是人體對鈉的需要量其實並不高。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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