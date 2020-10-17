飲食熱話｜海鹽比食鹽鈉含量還少？完全不吃最健康？7大食鹽迷思

破解鹽類迷思！根據台灣國健署指出，飲食中的鈉鹽攝取過多是血壓升高的主要原因之一，而減少鈉鹽的攝取，不論是一般人或是高血壓患者，都能降低血壓。而鄰近國家日本也因為大力推動民眾於飲食中減少鹽量之攝取，造成血壓下降，進而使腦中風之死亡率亦有明顯的降低。台灣國健署建議，成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（即食鹽6克），但你真的達標了嗎？快來看看美國心臟協會 (American Heart Association）提出的7大迷思！

▼7大食鹽迷思（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 完全不吃鹽最健康？

食鹽中鈉是控制血壓的必需營養素，也是神經和肌肉正常運作的必需營養素，因此你需要適量食鹽確保生理機能運作正常。

2. 海鹽比食鹽的鈉還少？

海鹽近年非常風行，許多人都擁抱海鹽，聲稱其鈉含量較低，比較健康。但是，海鹽不代表鈉含量就比較低，就像食鹽一樣，它通常含有40％鈉。

3. 吃東西都不另外加鹽，所以不會吃進太多的鈉？

據統計，超過75％的美國人攝取的鈉來自加工食品，而不是額外添加的食鹽。專家強調，這就是為什麼查看營養成分的標籤和份量如此重要的原因，許多食品製作過程中，已經添加了高量的鈉，不需要再另外調味，但也讓民眾不知不覺中吃進太多的鈉。

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4. 只有食物才有高鈉的問題？

事實上，一些非處方藥品含有高含量的鈉。務必仔細閱讀藥品標籤，並記住一些公司生產低鈉非處方產品，若你對鈉含量攝取有控制的需求。

5. 不加鹽食物就沒有味道？

有許多創意和豐富的調味料可以替代鹽，來幫助食物添加風味。可以嘗試使用香料、香草和柑橘來增強食物的天然風味，更加健康。

6. 我的血壓正常，所以不必擔心吃了多少鈉？

美國心臟協會建議，每天最好攝取少於1500毫克的食鹽。如此，即使對於那些沒有高血壓的人，減少鈉含量也會明顯抑制隨著年齡增長而出現的高血壓風險，還可降低多鈉而引起其他疾病風險，如腎臟疾病。

7. 我不吃太多太鹹的食物，所以我的鈉攝取量不高？

小心家禽、芝士和麵包等食品，這些食物可能含有過量的鈉，可能會增加罹患心臟病和中風的風險。

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