無花果營養｜稱生命之果營養價值高 潤腸健脾改善便秘1類人忌食

無花果是種非常古老的水果，無花果乾是許多明星偏愛的小零嘴。中醫指出，無花果有助改善便秘與食慾不振，但含有的鉀含量很高，有腎臟病的患者需注意食用量。



無花果營養價值高

台灣中醫師張宏銘指出，新鮮的無花果在台灣很少見，通常看到的都是乾燥後的果乾，吃起來香甜可口又富有嚼勁。無花果又稱「生命之果」，因為它的營養價值豐富，聽說在古希臘曾被拿來當作是訓練時補充營養的水果。

無花果營養（按圖👇👇👇）

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除了含有多種礦物質鉀、鈣、鎂、磷外，豐富的水溶性膳食纖維還可以促進排便，維持腸道健康，同時豐富的多酚類化合物，也有助於抵抗自由基氧化，調節生理機能，還有多種有機酸，有助抗發炎、抑菌。

從中醫來看無花果

張宏銘表示，以中醫古籍來看，無花果性味甘平，歸脾、肺、大腸經。可以改善因胃腸濕熱引起的腹瀉，有痔瘡的患者平常可以適量吃些無花果，而無花果因為可以滋潤腸道所以有助改善便秘，因為可以健脾胃所以能改善食慾不振。

夏天水果熱量（點圖放大👇👇👇）

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無花果含鉀量高 腎臟病患者要注意

張宏銘提到，美味的無花果容易讓人一口接一口，但無花果的含鉀量高，每100克就有898毫克的鉀離子，有腎臟病的患者需注意食用量。另外，因為無花果可潤腸通便，若有腹瀉症狀的患者不建議多食，以免症狀加劇，且無花果乾的熱量與糖分會比鮮果來得高許多，有在控制血糖的朋友也記得淺嚐即止。

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「無花果絲」不是無花果

張宏銘提醒民眾，市面上有種一絲一絲的「無花果絲」蜜餞，這種蜜餞的外包裝上也是寫著無花果，味道酸甜好吃，但這種蜜餞其實不是無花果做成的，它的原料是木瓜絲，所以真正的名字應該是木瓜絲蜜餞才對。若民眾想要攝取到無花果，就別透過無花果絲了。

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