打雞蛋｜實測3打蛋法碗邊打最錯？打出完美蛋黃0蛋殼原來超簡單！

雞蛋是很多人的日常料理食材，進食雞蛋會帶給人體很多營養，但打蛋卻可能是不少人的煩惱。打蛋時不慎把蛋黃弄穿，亦不把蛋殼弄進蛋中，除了運氣原來也靠點技術，甚至有人用上了科學原理，打出完美蛋黃兼0蛋殼。這次記者便實測了3種打蛋法，快來看結果！



打蛋後蛋殼殘留蛋清 1動作輕鬆解決！

雞蛋是很多人所喜歡的食材，它有豐富的奧米加3脂肪酸、維他命A、碘、鐵等營養。但有時打蛋除了要小心蛋黃破、碎蛋殼外，還有些人會煩惱打蛋後，蛋殼兩端會殘留蛋清，這情況其實只須在打蛋前，用手把雞蛋搖一搖就可以避免了！

按圖有磕雞蛋不殘留蛋白的方法︰

打蛋法1：碗邊打蛋

碗邊打蛋。（攝：古曦朗）

碗邊打蛋可謂最普遍最方便的方法。（請按下圖）

碗邊打蛋法，其實也是記者平日打蛋的方法。但這樣打蛋不但蛋黃易破，就算蛋沒散，也很容易把蛋殼碎遺留在雞蛋中。

👇🏻👇🏻👇🏻以下為打蛋法評分，0顆星為最低最差，5顆星為最高最好：

推薦度：★★★☆☆（3）

蛋黃完好度：★★★☆☆（3）

碎殼不掉落：★☆☆☆☆（1）

打蛋法２：枱面打蛋

枱面打蛋。（攝：古曦朗）

枱面打蛋，就是在平面上打蛋。西北大學機械工程師 Sinan Keten曾於一個科學網站中，從物理學角度解釋，打蛋應要在平面上敲打。他指由於蛋殼有所謂的擊破點，就是雞蛋的中央，也是蛋中最為脆弱的地方。

枱面打蛋，就是在平面上打蛋。（請按下圖）

記者實測後發現，平面打蛋的確較邊緣位打蛋更方便，蛋殼的破裂程度比上述方法更容易打開，亦不見有碎蛋殼在雞蛋中。

👇🏻👇🏻👇🏻以下為打蛋法評分，0顆星為最低最差，5顆星為最高最好：

推薦度：★★★★☆（4）

蛋黃完好度：★★★★★（5）

碎殼不掉落：★★★★★（5）

打蛋法3：懸空掉落

懸空掉落打蛋。（攝：古曦朗）

懸空掉落雞蛋是由一位外國網民提出，可謂是平面打蛋的延伸。雞蛋碰撞到平面，會得出完美的打蛋效果，但打蛋的力度還是要用手去控制，但如把雞蛋直接在半空掉落，就可簡單地得到最完美的蛋了。

懸空掉落，就是從半空放心，任由雞蛋墜落枱面上。（請按下圖）

記者實測了懸空掉落的方法打蛋，的確簡單方便！不但不見有碎蛋殼在雞蛋中，蛋黃也十分完整安全令人驚訝。但由於要從高處掉落，蛋清比上述2個方法更易溢出，有點浪費。且雞蛋必須落在平面，不可落在有弧度的碗中，因此準備一個底部為平面的器皿會較好，未免方便度大大減低。

👇🏻👇🏻👇🏻以下為打蛋法評分，0顆星為最低最差，5顆星為最高最好：

推薦度：★★★★☆（4）

蛋黃完好度：★★★★★（5）

碎殼不掉落：★★★★★（5）

在平面上打蛋，如桌子、砧板等地方打蛋，可有效令蛋膜保持完整，可把蛋殼固定在一起，大幅減低碎蛋殼入雞蛋的機率。而如果在碗邊、鍋邊等地方打蛋，蛋在敲擊後，會讓蛋殼向內凹，讓碎掉的小蛋殼，更容易留在蛋白液或跌落鍋中。

資料來源：jordan_the_stallion8/Popular Science