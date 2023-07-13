湖北蛋｜楊屋道街市買蛋全部雙黃！專家解謎因激素多或營養太好？

雙黃蛋是激素蛋不宜食用？近日有網民於Facebook群組《香港蛋控協會》發文，指在荃灣楊屋道街市附近某間商店購入湖北雞蛋，打蛋時卻發現整盤雞蛋竟然都是雙黃雞蛋！他感覺有問題，於是發文詢問網友雙黃蛋有沒有食用安全風險。究竟雙黃蛋是不是「問題蛋」，不宜食用？



事主擔心雙黃蛋有問題 網民：大驚小怪

事主在帖文中表示在楊屋道街市購入雞蛋，但「成盤開出嚟都係雙黃，好似有啲問題」。有網民則在帖文下回覆，指事主非常幸運，亦有網民笑指「月餅都四黃啦，雞蛋雙黃有乜出奇」、「未見過雙胞胎？」直言事主大驚小怪。不過亦有知識系網友嘗試回覆事主疑問，指「9成9有激素，雞食咗類似人類食嘅多仔丸」、「湖北蛋好多時都會有」，更有不少網友均指近期購入的湖北蛋均開出雙黃。

專家：與激素無關 吃太好或受驚均會產出雙黃

香港專業教育學院（柴灣）應用科學系講師方麗影博士曾在另一報導提及，雞蛋出現多個蛋黃的的機率只有千分之一，雖然機率較低但亦並非無可能。雞隻能產出雙黃蛋，最主要原因是農場餵飼營養價值高、高蛋白質的飼料，令母雞荷爾蒙旺盛，促卵泡素和排卵誘導素過量分泌，在24小時内排卵兩至三次，進而產生雙黃甚至三黃雞蛋。

台灣農委會亦指出，除了因為雞隻攝取營養過剩導致荷爾蒙旺盛外，若雞隻受到驚嚇或緊迫狀況，造成卵泡縫痕被壓破，也有可能形成雙蛋黃。

至於一般市民認為的「激素」，方博士亦解釋，其成分實際上是蛋白質。當經過高溫烹調時便會被破壞或變質，因此不會對人體健康造成影響。因此雙黃雞蛋並非「問題蛋」。雞隻產出雙黃蛋與基因改造或雞隻身體機能無關係，可以放心食用。

看大小分辨雙黃蛋 不會大幅增加膽固醇

由於多出一個蛋黃，雙黃蛋一般體積通常比正常蛋要大大概三分之一，重量更可以達到70至85克。一般而言，在燈光照射下也能辨別出雙黃蛋。

一個蛋黃含有270毫克的膽固醇，雖然世衞已剔除每日膽固醇攝取量的限制，但有人還會擔心食用雙黃蛋會令膽固醇過高。營養師黃凱詩則在另一報導指出，即使蛋黃數目增加，蛋黃的大小也會相對較小，認爲蛋黃的膽固醇不會大幅增加，也不會構成健康風險。

蛋黃營養價值高 留意每個星期食用分量

此外，蛋黃營養價值其實非常高，含有豐富脂溶性維他命A、D、E；維他命B雜、B6、B12、葉酸、葉黃素和玉米黃質等成分，因此只要將每個星期的食用分量控制在5隻以內便可。至於患有高膽固醇、心臟病人士或高風險長者，則建議每星期吃不多於2-3隻雞蛋。