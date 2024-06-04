雞蛋黑斑｜網民驚見雞蛋現黑點食安存疑！黑點3情況1位置絕不能吃

雞蛋美味又營養豐富，不過這「餐桌常客」卻又不時令大家產生食安疑慮。早前就有台灣網友在「我愛全聯-好物老實說」Facebook專頁發文指，打開雞蛋發現內有幾顆黑色物體，擔心是蛋出現了問題。原來蛋出現黑點有不同情況，若在某個位置上就絕不能吃。



有網友發現雞蛋內有幾顆黑色物體，擔心是否有問題。（我愛全聯-好物老實說圖片）

雞蛋黑點 可能是流血？

打開雞蛋發現蛋白或蛋黃內有黑色異物，相信不少人都曾遇到這情況。有指這是因為雞蛋受精了才會出現，不過台灣農委會解釋，受精蛋的胚胎會是網狀的血管分佈，並不會是點狀，所以這說法不太正確。其實雞蛋出現的黑點（有時會是血塊），是母雞在排卵過程中，輸卵管出血或血液及組織碎片沾染到蛋黃或蛋白所導致。這些蛋被稱為「血斑蛋」或「異物蛋」。曾有研究發現，紅殼蛋出現這種異常的機率約18%，而白殼蛋則只有0.5%。事實上，這些異常蛋不影響食品安全，還是可以放心食用的，但卻會影響保存期限。

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這些黑點是母雞在排卵過程中殘留的組織碎片。（ieldVet@youtube截圖）

「自家常」Facebook專頁有網友發佈蛋內有血的「血斑蛋」。（自家常圖片）

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雞蛋黑點3大狀況

雞蛋出現黑點，可說是網絡上一個經常被討論的話題，情況亦不盡相同，但原來，看起來夠嚇人的，卻不一定有食安風險，要判斷安全與否，最重要是看黑色斑點呈現的方式和位置。

雞蛋黑點狀況1：熟蛋黃黑點

這樣的黑點多數會出現在蛋黃上。蛋黃的外圍也會發黑，很多時是煮的時間偏長。有網友曾在「爆廢公社二館」Facebook專頁發圖求救，展示多隻烚熟了的蛋，竟全都多了顆黑點，黑點都出現在蛋黃上。

其實這情況是因為蛋白的含硫胺基酸與蛋黃內含的鐵質經高溫烹煮後產生硫化亞鐵導致。這雖然看起來有點詭異，卻沒有食安疑慮。



雞蛋黑點狀況2：蛋白表面大量黑點

這情況最為嚇人！從網民在「爆怨2公社」專頁及Facebook上載的圖片可見，蛋白表面有大量黑點，顏色從蛋白表面往內部漸淡。

這多出現在使用鐵鍋及有加醋的情況下，原因是因醋酸與鐵鍋作用，溶出的鐵離子從蛋殼氣孔進入，與蛋白的含硫胺基酸產生化學反應。這看起來雖然有點讓人倒胃口，但其實食用是安全的。



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雞蛋黑點狀況3：蛋殼內側出現黑點

看看網友在Reddit討論區發佈的圖片，顯示打開雞蛋後，蛋殼內側出現黑點，而從「廚藝公社」Facebook專頁的另一則貼文則看到，在蛋煮熟後，蛋殼的黑點依然存在。注意，這是發霉現象！

要是有這情況，通常雞蛋的外殼應該也會出現肉眼可見的霉斑及裂紋了。這樣的蛋肯定是變壞了，絕不能吃！若是吃到黴菌毒素恐容易出現噁心、嘔吐、食慾不振、發燒、腹痛等症狀，時間久恐出現更嚴重狀況。



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参考資料：台灣農委會／中時新聞網