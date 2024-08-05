雞蛋料理｜煎蛋最百搭！台農糧署推4款配菜煎蛋 增鈣質 膳食纖維
撰文：NOW健康
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煎蛋是飯桌上常見的料理之一，民眾為了均衡營養，還會放點青菜一起煎，究竟哪些菜適合加入呢？台灣農糧署日前透過Facebook粉專推薦，金針菇、椰菜、九層塔、翠玉瓜分別煎蛋，不僅增加口感，香味更升級。
雞蛋超百搭！加入青菜變出新滋味
Facebook粉專「鮮享農YA－農糧署」發文分享，「煎蛋」加什麼「菜」最對味？除了餐桌常見的菜脯蛋、蔥蛋、韭菜蛋，你還吃過什麼樣的煎蛋呢？
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1｜金針菇煎蛋：口感軟韌、富含纖維
▸準備：雞蛋4顆、金針菇1包、蔥花少許。
▸調味：鹽1小匙。
2｜椰菜煎蛋：口感脆嫩、富含維生素及鈣、磷、鉀等營養
▸準備：雞蛋3顆、椰菜130g、蔥花少許。
▸調味：鹽、胡椒適量。
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3｜九層塔煎蛋：香氣升級、色香味俱全
▸準備：雞蛋4顆、九層塔80g。
▸調味：鹽1小匙、薑末少許、麻油1大匙。
4｜翠玉瓜煎蛋：低升醣指數、你的減脂好夥伴
▸準備：雞蛋3顆、翠玉瓜1條、蒜末蝦仁一些。
▸調味：鹽、胡椒適量。
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「鮮享農YA－農糧署」指出，將食材分別切成適當大小，與蛋攪拌調味入鍋煎至半熟、再翻面煎熟，簡單家常菜就完成啦！而網友也紛紛推薦，芹菜煎蛋、香菜煎蛋、茄子煎蛋、鴻禧菇煎蛋、黃秋葵煎蛋等等菜色，同時留言表示，「蛋真是1個超百搭的食材」、「有辦法切絲或切碎的菜都可以做煎蛋，風味各有不同」。
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