雞蛋營養｜街市蛋全部雙黃激素太多損健康？專家解謎有否食安問題

雙黃蛋是激素蛋不宜食用？近日有讀者來稿表示，打蛋時發現整盤雞蛋竟然都是雙黃，甚至三黃！他恐怕會有問題，於是來稿詢問雙黃雞蛋會否有食安風險？究竟雙黃蛋是不是「問題蛋」，可以食用嗎？



雞蛋營養｜雙黃蛋有激素會影響健康？

事主表示，有天想吃煎蛋，打第一隻蛋時，發現竟然是雙黃，起初以為是好運的先兆，豈料接著打第二、第三，再到第四隻蛋時都是雙黃，甚至有三黃！此時事主便開始擔心，在街市買回來的「土雞蛋」是否激素蛋，憂慮會否影響健康。

事主打4隻雞蛋，獲得了9個蛋黃。（事主提供照片）

雞蛋營養｜專家：與激素無關 吃太好或受驚均會產出雙黃

香港專業教育學院（柴灣）應用科學系講師方麗影博士曾在另一報導提及，雞蛋出現多個蛋黃的的機率只有千分之一，雖然機率較低但亦並非無可能。雞隻能產出雙黃蛋，最主要原因是農場餵飼營養價值高、高蛋白質的飼料，令母雞荷爾蒙旺盛，促卵泡素和排卵誘導素過量分泌，在24小時内排卵兩至三次，進而產生雙黃甚至三黃雞蛋。

台灣農委會亦指出，除了因為雞隻攝取營養過剩導致荷爾蒙旺盛外，若雞隻受到驚嚇或緊迫狀況，造成卵泡縫痕被壓破，也有可能形成雙蛋黃。

至於一般市民認為的「激素」，方博士亦解釋，其成分實際上是蛋白質。當經過高溫烹調時便會被破壞或變質，因此不會對人體健康造成影響。因此雙黃雞蛋並非「問題蛋」。雞隻產出雙黃蛋與基因改造或雞隻身體機能無關係，可以放心食用。

雙黃蛋營養｜不會大幅增加膽固醇 單雙黃有樣睇？

由於多出一個蛋黃，雙黃蛋一般體積通常比正常蛋要大大概三分之一，重量更可以達到70至85克。一般而言，在燈光照射下也能辨別出雙黃蛋。

一個蛋黃含有270毫克的膽固醇，雖然世衞已剔除每日膽固醇攝取量的限制，但有人還會擔心食用雙黃蛋會令膽固醇過高。營養師黃凱詩則在另一報導指出，即使蛋黃數目增加，蛋黃的大小也會相對較小，認爲蛋黃的膽固醇不會大幅增加，也不會構成健康風險。

雞蛋營養｜蛋黃營養價值高 注意每星期食用分量

此外，蛋黃營養價值其實非常高，含有豐富脂溶性維他命A、D、E；維他命B雜、B6、B12、葉酸、葉黃素和玉米黃質等成分，因此只要將每個星期的食用分量控制在5隻以內便可。至於患有高膽固醇、心臟病人士或高風險長者，則建議每星期吃不多於2-3隻雞蛋。