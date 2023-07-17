地盤工人茶記食飯被轟自私！地盤用膳易誘心臟病　教選健康碟頭飯

地盤工人鍾愛「蒸魚飯」？近日有港人於Facebook群組發文，指有地盤工人在工地完成工作後，沒有更換衣服和鞋子就進入茶餐廳用膳，結果茶餐廳的椅子和地上全都沾滿了紅毛泥，「做死」茶餐廳的清潔工人。公審文一出即惹來爭議，有網民直斥樓主不體諒、不尊重地盤工人，亦有網民指地盤工人同樣是受薪工作，不明為何要特別點名尊重。



網民意見兩極 地盤工人應在工地用膳？

按圖即看樓主帖文：

樓主指出，地盤工人身上的紅毛泥沾到椅子和地上，會令下一名用餐的顧客「坐落去一褲都係」，又辛苦清潔工人清潔，認為地盤工人行為自私。網民評價兩極，有網民指地盤工人「揾食難，應該體諒」、「做地盤搵嘅都係辛苦錢，何必放相上網欺凌」，認為樓主小題大做；有網民則指保持地方清潔是基本責任，地盤工人同樣「有糧出」，不應因為工作辛苦而有「特權」，亦有網民認為地盤工人可以買外賣到地盤用膳。

戶外用膳增中暑風險 建築地盤用膳可誘發心臟病

有人認為地盤工人可以在地盤吃外賣，但現時天氣炎熱，勞工處亦不時發出暑熱警告，在酷熱環境下工作、戶外用膳會增加中暑風險、情況嚴重時甚至出現神智不清、不省人事的症狀。職訓局亦建議從事戶外工作的僱員應於適當時間在清涼地方休息，避免長時間曝露在陽光中。

此外，建築地盤存在不少對健康有危害的物質和介質，包括：石綿、有機溶劑、污水渠氣體、塵埃等。如果地盤工人在地盤用膳，有機會因過度接觸、吸入有害物質而引致急性健康受損、慢性疾病、永久傷殘等問題。世界衛生組織亦將空氣污染列為可致癌物，並指出污染物可造成血管收縮、慢性發炎，誘發心臟病，在沙塵滾滾的地盤用膳，風險更會大增。因此，讓戶外工作工人在餐廳或有冷氣地方用膳可有效解暑，並減少他們暴露在高溫環境下的時間，減低罹患各種疾病的風險。

「蒸魚飯」成地盤工人最愛 惟一碟鈉含量超晒標！

茶餐廳吸引地盤工人在內用膳，除了較戶外環境舒適且平民化外，還因「大件夾抵食」，要數到地盤工人最愛的飯類，則非「蒸魚飯」莫屬！因為出汗多、熱量消耗大，因此要吸收碳水化合物及蛋白質，魚肉健康、蒸魚鹹味足夠，配搭豉油「撈飯」，有助補充體力和營養。（請按下圖👇👇👇）

雖然蒸魚飯非常有益，但卻有機會影響健康。由於一湯匙已經含有550毫克的鈉質，而人體每日攝取鈉質上限為2,000毫克，加三湯匙豉油已接近每日攝取量上限，豉油「撈飯」會增加患心血管疾病風險。

3款碟頭飯補鈣又健康

食安中心曾就茶餐廳食品的營養素含量進行化驗分析，想健康又想補充能量，可以選擇以下三種相對有營養的碟頭飯（以100克計）：

按圖即看三種較健康的碟頭飯：

1 時菜豬肉片飯

卡路里：110千卡

碳水化合物：19克

蛋白質：4.9克

脂肪總量：1.6克

鈣：12毫克

鈉：200毫克

2 鮮茄牛肉飯

卡路里：120千卡

碳水化合物：21克

蛋白質：4.6克

脂肪總量：1.8克

鈣：6.6毫克

鈉：200毫克

3 滑蛋蝦仁飯

卡路里：130千卡

碳水化合物：22克

蛋白質：4.3克

脂肪總量：2.2克

鈣：13毫克

鈉：180毫克

食安中心飲食3建議 要求飯餸分開上

雖然以上三款碟頭飯營養含量相對較高，而且能夠有助補充體力，但添加過多豉油、醬汁，仍然會損害人體健康。因此，食安中心亦建議市民可要求食肆不要或減少在碟頭粉麵飯上添加醬汁、豉油；要求食肆把餸菜與粉麵飯分開送上，並在試味後才添加適量的餸汁；除留意鈉含量外，亦應留意其他營養資料例如脂肪含量，配合個人需要選擇較健康的碟頭粉麵飯。