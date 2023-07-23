補鎂食物｜易倦食慾不振或缺鎂！嚴重可致失智症 多攝8類高鎂食物
撰文：中天新聞網
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若經常出現疲倦、食慾不振、難以入睡等情形，恐怕是身體缺鎂的現象，鎂主要是參與身體能量代謝與酵素的作用，也參與醣類的代謝，對於骨骼成長與維持，鎂和鈣相輔相成，另外，鎂也能夠維持肌肉、神經的正常運作，影響心臟及血管的正常功能，攝取足夠的鎂也能夠改善消化道的機能及蠕動，也能幫助紓解壓力及放鬆。
台灣營養師林俐岑在Facebook分享，根據2013~2016年的台灣國民營養調查結果顯示，台灣人的鎂攝取狀況主要以13－44歲的男女性平均一日鎂攝取量，偏離RDA建議量最多，男性僅達RDA建議量的68－78%，女性達63－76%。
按下圖了解當身體對5種食物產生渴望，反映身體缺了某種營養素👇👇👇
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林俐岑指出，當人體若缺鎂導致低鎂血症，早期症狀有乏力、食慾不振、疲倦、噁心和嘔吐，重者則有肌肉痙孿、麻痺、刺痛、失智症、偏頭痛、心律異常等，甚至也可能伴隨著低血鈣等電解質不平衡的發生。鎂離子缺乏者也常見伴隨有血壓較高的情況，補充鎂同時有助於控制血壓，也能減少鈉的再吸收。
9種食物高鎂又健康（點擊下圖看清👇👇👇）
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林俐岑提醒，平時可以多攝取富含鎂的食物，像是深綠色蔬菜、豆類、堅果類（像是杏仁果、腰果等）、黑芝麻、南瓜籽、香蕉、牛油果、黑朱古力等食物，對於外食族就要多留意上述食物的攝取。
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