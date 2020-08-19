黑朱古力營養｜含鐵鎂銅錳降心臟病風險　7大益處改善健康問題

每天吃適量的黑朱古力（約28克）已被證實可以改善許多常見的慢性健康問題，黑朱古力含有益健康的天然抗氧化劑成分（如黃酮類、多酚類和黃烷醇類），還被證實可降低心臟病（Heart disease）風險和促進大腦的健康。 醫學審稿：賴建翰醫師 文：張雅惠／Hello醫師

很多人對黑朱古力的定義，以及相關的可可豆、可可粉、牛奶朱古力、白朱古力等名稱，感到很混淆，在此為大家做個簡單的說明。

可可豆（Cocoa Beans）

它是小型熱帶常綠植物可可樹（Theobroma Cocao）的種子，原產於南美洲，後來在非洲與東南亞也廣泛種植。每個可可豆筴裡含有20~60顆的種子，稱為可可豆，每顆可可豆含40%~50%的脂肪（可可脂），也就是朱古力的主要成分。

很多人對黑朱古力的定義，以及相關的可可豆、可可粉、牛奶朱古力、白朱古力等名稱，感到很混淆。（Louis Hansel @shotsoflouis／Unsplash）

可可粉（Cocoa Powder）

可可豆經過烘焙、磨成粉後，成為可可粉，它的可可脂已大部分被去除了。

黑朱古力（Dark Chocolate）、 牛奶朱古力（Milk Chocolate）、白朱古力（White Chocolate）

朱古力是由烘焙過的可可豆製作出來的產品，如果是由未經烘焙的可可豆做的，就稱為生朱古力（Raw Chocolate）。黑朱古力指的是，可可成分至少含70%以上且低糖的朱古力。牛奶朱古力則是除了可可外，還加入高溫殺菌過後的牛奶和大量的糖。白朱古力則跟可可一點關係也沒有了，它是由牛奶和糖混合製成的。

弄清楚這些名稱與產品的關係與差異後，以下來看看黑朱古力的好處囉！

黑朱古力7大健康好處（點擊下圖率先看清！）

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1. 抗氧化力強含多酚

實驗證實，未經加工的可可豆具有明顯消除自由基的功效，黑朱古力裡的可可含有最高含量的多酚和類黃酮，甚至比葡萄酒和茶還多。另有研究表明，黑朱古力的抗氧化性、多酚和黃烷醇，跟蔓越莓、藍莓、巴西莓、石榴等超級水果可相提並論。

2. 營養滿滿含鐵鎂銅錳

質量高的黑朱古力，含有適量的可溶性纖維和礦物質，每100克含70~85％可可的黑朱古力有11克的纖維，另可提供每日建議營養素攝取量中67%的鐵質、58％的鎂、89%銅和98%的錳等。但也別因此而吃過量，因為它的熱量和糖分不可小覷。

3. 保護皮膚減少日曬傷害

黑朱古力中的黃酮醇，可保護肌膚減少陽光的傷害。最低致紅劑量（Minimal Erythemal Dose）是曝曬24小時內，造成皮膚發紅所需的最小UVB輻射量。在一項針對30人的研究中，服用高濃度黃烷醇的黑朱古力12週後，最小致紅劑量增加了1倍以上，表示防止皮膚曬紅的能力上升了1倍。所以下次去海灘度假前，不妨在前幾周或幾個月內就開始吃些黑朱古力。

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4. 降低心臟病風險

黑朱古力裡的黃烷醇，可降低血栓和中風（Stroke）的風險。某項針對470名年長男性的研究中，發現可可在15年內，降低受試者們平均50%心臟病死亡風險。另有研究表示，每週吃2次或更多次黑朱古力，可降低冠狀動脈鈣化32%的風險，吃超過5次，可降低57％罹患心臟病的風險。

5. 改善大腦功能減少中風

研究指出，可可能增進大腦的血流量，減少發生癡呆和中風的機率。此外，還可明顯改善年長的精神障礙患者的認知功能，改善言語流暢度。

6. 降血壓改善血液流動

許多對照研究表明，可可和黑朱古力都可幫助改善血液流動和降低血壓。黑朱古力中的黃烷醇，可刺激血管內產生一氧化氮，幫助向動脈發送信號使血管放鬆，降低血液流動的阻力，進而降低血壓。相反的，沒有黃酮類化合物的白朱古力，則無益健康。

7. 提升好的膽固醇

可可豆中的可可脂是天然脂肪，雖然含很高的飽和脂肪酸，但不會影響血液中的膽固醇水準，研究發現還能提升高密度脂蛋白膽固醇（HDL，好的膽固醇），並降低體內低密度脂蛋白膽固醇（LDL，壞的膽固醇）的氧化作用。研究發現，吃7天黑朱古力可降低6%的壞膽固醇，提升9%的好膽固醇。

從今天起，不妨在晚餐後享用1~2小塊黑朱古力。強烈建議選擇有機、低糖、可可含量70%以上的黑朱古力！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：超強抗氧化！黑巧克力的7大健康好處】