健康飲食｜三餐外食傷血管易患失智症？7種食材護心降血壓膽固醇

現代人工作壓力大，時常忽略健康飲食的攝取，若無規律運動，再加上有抽煙、喝酒、熬夜等習慣，更會增加罹患心血管疾病的機會。除改善平時生活習慣之外，台大營養教育與傳播講師洪泰雄表示，平時可透過7種食材有助於降低膽固醇和預防心臟病風險。



你三餐多是外食嗎？洪泰雄指出，有研究顯示，高鹽飲食可能會影響血壓、血管健康和血液循環，進而導致腦血管的損害和功能不佳，從而增加失智症的風險，此外，還可能影響神經元和腦組織的功能，也可能導致炎症和氧化應激等身體反應，加速大腦老化和失智症的發展，因此，減少鹽分攝入對於保護腦健康至關重要。

7種食材降低膽固醇又護心（按圖看清👇👇👇）

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1. 水果和蔬菜

水果和蔬菜含有豐富的維他命、礦物質和纖維素，可以降低膽固醇水平，減少心臟病風險。洪泰雄舉例，一些特定的蔬菜和水果對降低膽固醇尤為有益，像是綠葉蔬菜（如菠菜和羽衣甘藍）、柑橘類水果、蘋果、提子、番石榴、奇異果和藍莓等，這些食物中含有可溶性纖維和植物固醇，可幫助減少低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）的吸收。

2. 全穀類

全穀類食物含有豐富的膳食纖維和蛋白質，可以降低膽固醇水平，降低心臟病風險。

3. 堅果

富含單元不飽和脂肪酸、多元不飽和脂肪酸、維他命E和纖維素等營養素，可以降低膽固醇水平，減少心臟病風險。

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4. 魚類

魚類富含Omega-3脂肪酸，可以降低血脂和血壓，減少心臟病風險。

5. 豆類

豆類含有豐富的膳食纖維和植物蛋白質，可以降低膽固醇水平，減少心臟病風險。

6. 橄欖油或苦茶油

橄欖油或苦茶油富含單元不飽和脂肪酸和抗氧化物質，可以降低膽固醇水平，減少心臟病風險。

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洪泰雄補充，攝取這些健康食物有助於降低膽固醇水平，減少心臟病風險。但對於降低整體膽固醇水平，還需要綜合考慮飲食中的其他方面，建議採用均衡的飲食，同時也應該限制飽和脂肪、反式脂肪、高鈉和高糖的食物攝入。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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