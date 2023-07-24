蓮藕營養｜蓮葉 蓮子 蓮藕 蓮蓬...功效各不同　降火強精宜吃哪種

蓮有許多用途，不只觀賞，還能入菜、入藥、加工。台灣農糧署在Facebook專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，目前栽培最多、入菜用的「菜蓮」供蓮藕採食及加工製粉，產地主要為北桃園、南嘉義，無特定的品種。



加工用的「藕蓮」及採籽用的「籽蓮」，如建蓮、大賀蓮及湘蓮為「籽蓮兼藕蓮用」品種；石蓮則為「藕蓮用」品種。

蓮藕功效與好處（按圖看清👇👇👇）

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- 入菜用：「菜蓮」品種開花性差，蓮藕能有充足養分長大，台灣南部若早熟約6-7月開挖（採收期陸續至秋末）；北部產期則晚一個月。不折斷蓮藕，農民以徒手挖掘，導致雙手變形，現今仍需手工挖掘搭配高壓水柱設備協助採藕，才不會挖到手指變形。台灣農糧署表示，「藕蓮」及「籽蓮」則在每年在5月及8月間採收蓮子後，在年底掘藕製粉。

- 加工用：「藕蓮」製作藕粉用，不考慮藕莖完整度，採收以鏟裝車挖掘，農民再撿拾。經浸水洗滌→粉碎→洗漿→沈澱→挖碗（裝碗）→刨片→曝曬步驟，才完成藕粉製作，相當費工。

- 採籽用：「籽蓮」每隔2天就要下田採收蓮蓬，剝除蓮蓬取籽後，割開蓮子外殼除蓮膜、去蓮心都須靠人工來進行，因此在採收期家家戶戶都在剝蓮子，是蓮鄉特殊景象。

按圖看蓮藕變色原因及4大秘訣保持蓮藕嫩白：👇👇👇

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台灣台南區農業改良場技術專刊曾指出，蓮可一物多用，包含蓮葉、蓮子、蓮藕、蓮蓬及蓮心：

蓮葉：含維他命C及荷葉鹼（NelUmbine）。經陰乾之荷葉有散瘀血、防豆瘡的效用。

蓮子：含維他命C、蛋白質、醣類、銅、錳等礦物質及荷葉鹼，高營養價值食品，可強精氣、厚腸胃、除寒熱。

蓮子對人體的8大功效（按圖👇👇👇）

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蓮藕：含維他命C、維他命B1、B2、天門冬鹼、蛋白質、胺基酸、醣類等，為高營養價值蔬菜。性甘寒、涼血、散瘀，煮熟甘溫益胃補心。亦可調製加工成藕粉，供沖泡食用。

蓮蓬、蓮心：具清心、止血及降火等功能，一般多供做入藥用。

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