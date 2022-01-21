蓮藕營養｜養顏美容抗氧化集6大功效　糖尿病患者等3類人要忌食

每當秋冬來臨，也是根莖類盛產的時節。古代先人流傳的智慧「不時・不食」仍適用至今；在《本草綱目》中被盛譽為「靈根」的蓮藕，就是年末大產的美味食材之一。自其莖、葉、花、籽皆可入菜鮮食或乾燥磨粉藥用皆宜。

撰文：文子齊 資料查核：Hello 醫師



吃來清脆爽口又美味的蓮藕，也因富含多種營養素而廣受歡迎。而蓮藕有哪些的營養素、對身體有何功效與好處？一時貪吃如果過量是否會不適症狀？關於蓮藕的大哉問就讓《Hello醫師》一次通通來解答。

蓮藕功效與好處（按圖看清）

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蓮藕是什麼

蓮藕（Lotus Root）是蓮科，是草本出水植物蓮花的地下莖。蓮藕可以煮熟也能涼拌作為生食來吃，以中醫觀點而言，蓮藕不但可潤肺止吐、滋陰補血解肝熱，滋味清新的蓮藕也能增進食慾，調節食慾不振；生食性味屬寒而解燥、熟食則轉溫性可健脾胃，且蓮藕價格平實，產季大出時餐桌上總少不了蓮藕的蹤影。

蓮藕有哪些營養成分

蓮藕營養之豐，可謂根莖類食材中的佼佼者。包含如維他命B、維他命B12、維他命C、維他命K、鉀、鐵、膳食纖維、丹寧酸、兒茶素等營養素之外，據台灣食品藥物管理署研究顯示，蓮藕100公克約有74大卡，其中澱粉即佔了17公克，含量頗高，也成為不少養生者替代主食的選擇之一；然而，若有控制熱量或澱粉攝取需求的人，像是糖尿病患者，也應注意勿過量食用以免澱粉超標。

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蓮藕功效與好處

- 抗氧化：丹寧酸和兒茶素會在體內進行副作用，讓致癌物質無毒化，進一步達到抗癌的功能。另外，蓮藕富含維他命C，維他命C也具有抗氧化作用，保護身體受到自由基的傷害。

- 養顏美容：維他命C是公認的養顏聖品，不但可以淡斑、除皺，還能讓皮膚免於紫外線的傷害，防止黑色素形成，達到美白皮膚的效果。

- 促進消化、改善便秘：每100公克的蓮藕有2.7公克的膳食纖維，膳食纖維能夠讓促進腸胃蠕動，改善消化與便秘。

按圖看蓮藕變色原因及4大秘訣保持蓮藕嫩白：

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- 保護心血管：蓮藕有鉀和鈣，鉀有助於放鬆肌肉、降低血壓，能夠減少心血管疾病的風險；鈣則是有強健骨骼功效，也扮演著調控血壓、心臟跳動的功能。這2種礦物質能夠穩定血壓，穩定心臟功能，讓心血管疾病的機率大幅下降。

- 收縮血管：蓮藕有豐富的丹寧酸、維他命K，有收縮血管的作用，若生理期經血過多可以考慮吃蓮藕讓經血量減少。需要注意的是，這裡的蓮藕要煮熟，才有止血的效果。

- 安定神經：蓮藕有維他命B雜，能將體內毒素排乾淨，可以安定神經，也能緩解自律神經失調。

按圖看保存蓮藕2大方法：

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蓮藕有何飲食禁忌？3大類人要忌食！

蓮藕好處功效多，不過下列這3種人無論如何都應該對蓮藕保持距離：

糖尿病患者：糖尿病患者需穩定血糖，而蓮藕澱粉含量較高，容易讓血糖上升快速，因此需要注意攝取量。

腎臟病患者：腎臟是代謝鉀離子的重要器官，當腎臟病變時會降低代謝鉀離子的能力。而蓮藕富含鉀離子，對於有腎臟疾病的人要注意攝取量。

腸躁症、經常拉肚子的人：蓮藕的膳食纖維可以促進腸胃蠕動、改善便秘，但對於有腸躁症或是經常腹瀉的人來說會更刺激腸胃。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：養顏聖品就吃它！愛美人士必吃蓮藕、蓮藕6大功效與營養頭髮濕濕馬上睡？小心細菌在頭皮孳生】

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