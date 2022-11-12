蔬菜食譜｜涼拌水蓮簡單調味快速上桌！低卡高纖去水腫冷熱吃皆宜

很多人吃水蓮都是炒著吃，炒肉或破布子，我今天做一道涼拌水蓮，也可以是熱拌菜，吃冷吃熱都可以，五辛素，清爽又好吃喔！



食材：水蓮一包，木耳三片，豆乾三片（或買現成乾絲嫩薑一小塊）芫荽少許，辣椒兩根，蒜2顆（可不加）！

涼拌水蓮食譜（按圖👇👇👇）

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調料：鹽一小匙，味淋少許，香油兩大匙！

做法：先將豆乾切細絲，煮開水加入鹽跟醬油，蒜瓣，小火滷泡個10分鐘，讓豆乾入味，再將木耳切絲倒入豆乾水裡燙，一起過一下熱水後全部撈起。

水蓮切小段另燒白開水加入鹽跟少許香油，將水蓮燙成翠綠色馬上撈起，然後嫩薑跟辣椒切成細絲！

水蓮營養（按圖👇👇👇）

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芫荽切成末備用，所有食材倒在大盆裡，加入調料開始拌勻，若喜辣，可多放辣椒，口味重鹽巴斟酌加進去，拌完熱熱的可以直接吃，也可以冰起來吃涼的，都好吃唷！纖維豐富又有蛋白質不發胖的好吃減肥菜就好囉！

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】