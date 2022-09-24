蓮子營養｜護腦安眠降血壓8大功效1類人不宜　銀耳蓮子湯簡易食譜

蓮子是人們普遍會使用的食材，無論是料理、甜品都能見到其身影。除烹飪外，蓮子在中醫還被作為藥材，能改善失眠、消化不良及高血壓等病症；經過現代醫學研究，更證實無論男女老幼都適合食用蓮子。

文：吳承諦 資料查核：Hello 醫師



《Hello 醫師》為您說明蓮子含有什麼營養？對人體有何功效？以及如何在家自己做出營養美味的蓮子湯。

蓮子對人體的8大功效（按圖）

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蓮子的營養成分

蓮子為蓮花種子，營養價值相當高。據衛福部食品營養資料庫顯示，每100克的蓮子含334大卡，且富含多種礦物質，包括：

- 鈉305毫克

- 鉀714毫克

- 鈣129毫克

- 鎂203毫克

- 磷666毫克

- 蛋白質21.8克

- 膳食纖維13.1克

- 多種人體所需胺基酸，如：天門冬氨酸（Asp）、胱胺酸（Cys）及精胺酸（Arg）等。



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蓮子對人體的8大功效

1. 減緩發炎：蓮子含L-異天冬氨酰甲基轉移酶（L-isoaspartyl methyltransferase），能夠修復蛋白質受損，減少人體因老化反應帶來的自然損害；另外，蓮子也含具抗氧化功效的黃酮類化合物，如：山柰酚，減緩體內發炎機率。

2. 助眠鎮靜：蓮子含有生物鹼，能幫助腦部提升4-氨基丁酸（Gama-AminoButyric Acid，GABA）活性，使得大腦鎮靜，改善失眠。另外，蓮子所含色氨酸，也能幫助中樞神經放鬆，使人平靜更容易入眠。

3. 保護腦神經：豐富的鉀離子，使得更多氧氣進入腦部，且能夠幫助腦神經元的傳導更為活絡，幫助大腦維持正常功能，並提升專注力、認知能力；另外，蓮子含有的黃酮類化合物，也有神經保護作用。

4. 維持骨骼健康：蓮子富含礦物質，包括：鈣、鉀、磷，能夠共同保持骨骼強韌。鈣離子為骨骼、牙齒的原料，若缺鈣則會導致骨質疏鬆。而鉀離子及磷離子則能共同保存鈣離子，並減少鈣質流失。

5. 促進消化不良：蓮子自古便作為治療腹瀉的藥物。這是因為蓮子富含的磷離子，能夠刺激體內菸酸和核黃素代謝，有助解決消化問題，包括：腹瀉、消化不良。

6. 孕婦可食：豐富的蛋白質、胺基酸、礦物質，都是孕婦必備的營養素，且蓮子對人體負擔極低，可作為甜品讓孕婦食用。

7. 保護心血管：生物鹼能夠調節血管動脈壁，降低高血壓，有效保護人體主動脈。另外，蓮子所含酚類化合物，能夠降低脂肪生成，幫助降低血脂。

8. 調節血糖：蓮子含有的豐富礦物質，包括：鉻、鉀、鈉、鈣、鎂和錳，能夠調節胰島素的分泌，並使得人體維持正常血糖。

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蓮子富含礦物質，不建議腎病患者食用

儘管蓮子對人體益處極多，但其所含礦物質，包括：磷離子、鉀離子等含量過高，容易對腎臟功能較弱的腎臟病患者造成腎臟負擔，高血磷或高血鉀，引發多種病症，故不建議腎臟病患食用。

營養蓮子湯，上桌了

品名：銀耳蓮子湯（四人份）

材料：蓮子40公克、白木耳20公克、紅棗12顆

步驟：

1. 蓮子、白木耳、紅棗洗淨。

2. 滾水中加入蓮子、白木耳、紅棗煮至熟透。

3. 輕鬆享用蓮子湯！



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：清心助眠又護腦！營養蓮子8大功效好處多 蓮子湯上桌自己做】

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