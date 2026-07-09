布冧功效｜治便秘護心血管6好處　日吃2個降膽固醇5品種現吃哪種?

布冧功效｜布冧好處｜布冧，名字源自英語Plum，從美國引進後被音譯成布冧。布冧屬薔薇科，是李子的一種。布冧含有豐富的花青素，能保護細胞免受自由基侵害，其非溶性膳食纖維，更有助改善便秘問題。



布冧＝中國李子 x 英國李子

布冧其實是由中國的李子和英國的李子雜交而成，所以布冧保留了李子的一些特性，但是含糖量較高，進食起來會更甜，反而李子偏酸味淡，一般李子是較軟身而且易爛，布冧較硬身及爽脆，易於存放。

按下圖布冧6大有益功效：

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布冧功效｜布冧6大好處

1）改變便秘

每個布冧含有約1克非溶性膳食纖維，可吸取腸道中的水分，令糞便增量及加快速度排走。一個研究報告指出，連續3星期每天食用布冧，其排便頻率較高，而且糞便狀態較健康。

2）抗衰老及增強抵抗力

布冧無論外表或果肉都含有花青素，能保護細胞免受自由基侵害，從而減慢衰老的情況，當中黑布冧的花青素含量較高。

布冧升糖指數為24，食後不會令血糖大幅上升，其纖維可減慢糖分進入血管的速度，有助穩定血糖。(magnific.com)

3）有助穩定血糖

布冧屬於低升糖水果，其指數為24，食後不會令血糖大幅上升。而且布冧所含的纖維，可減慢糖分進入血管的速度，防止血糖飆升並有助穩定血糖。

4）預防心血管疾病

每100克布冧含有157毫克鉀質，有助減低高血壓及降膽固醇，從而預防心血管疾病的發生。Journal of Ayub Medical School的研究報告指，連續8個星期每天食用2個布冧，其壞膽固醇的數量明顯下降。

研究證每天食用2個布冧，連續8個星期，壞膽固醇明顯下降。(magnific.com)

5）提升脂肪代謝

布冧含有維他命B1、B2、B6及菸鹼酸，可以協助醣類及脂肪代謝及分解。

6）增加飽肚感

布冧所含的纖維較多，對減肥人士而言，有助增加飽肚感。

5種美國當造布冧上市時間（網上圖片）

按下圖看5種美國當造布冧：

夏季美國主要品種布冧一覽

1. 恐龍蛋（Plumcots 3278）

恐龍蛋香甜滑口，肉質細嫩可口較無酸澀味，若連果皮一起吃會先酸後甜。風味非常獨特。

上市時間：每年6月中旬至7月初，產自美國。



2. 綠寶石（Plumcots 3610）

綠寶石是李及杏的混合品種，果皮爽脆多汁，是同品種之中最甜，糖度可達23度，來自美國加州。

上市時間：每年7月中旬至8月初，產自美國。



3. 黃布冧（Plumcots 3126）

黃布林比杏子的水分更多，比李子更鮮甜，肉質鮮嫩果核更小。熟軟後果肉呈金黃色，如桃子般軟糯蜂蜜般香甜。

上市時間：每年8月初至8月尾，產自美國。



4. 黑金剛（Plumcots 3611）

來自美國香甜黑金剛布冧，肉質紅色而且細嫩可口多汁，連果皮一起吃也無酸澀味。黑金剛布冧含有很高的碳水化合物，卡路里和脂肪較少。

上市時間：每年8月中旬至9月中旬，產自美國。



5. 情人梨（Plumcots 3609）

出自美國百年老牌Family Tree Farms，紅色果皮包住一層白色果粉，肉質細嫩呈黃色，而且果核較小，甘甜爽口水分極多。

上市時間：每年9月中旬至10月初，產自美國。



參考資料：familytreefarms／Zeento