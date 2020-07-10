【布冧營養】降血糖抗衰老增抵抗力6大健康益處　2類人需慎吃！

布冧（Plum）又名李子，自古被列為「五果」之首，擁有紅、黃、白、綠及黑色的搶眼外表，皮薄而果肉多汁。布冧最為人認識的功效便是抗衰老，因它含有抗氧化物花青素，能保護細胞免受自由基侵害。事實上，布冧還有更多意想不到的好處！

紅寶石、黃鑽石、綠翡翠、黑布冧這些都是布冧家族的別名，因品種不同所以果肉的顏色亦有不同，有如此多的名子。市面上最常見的應該是紅布冧，表面帶有一點酸酸的味道，故在中醫角度，它具清熱生津、止渴利濕功效，酸甜味道有助開胃消滯。

布冧性平味甘酸，具清熱生津、止渴利濕功效。（Pixabay@larsoncoach）

布冧當然不只有以上的好處，否則怎麼會有「寶石」、「鑽石」等名字！

按圖看布冧6大益處：

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2類人士慎吃布冧！

布冧不只可以當水果吃，也可以榨汁或配同乳酪、穀麥片一同食用，增加營養。若以每天應吃2份水果來說，一天最多可吃3至4個小型布冧。雖則吃布冧的益處如此多，更有養顏作用，但並不是人人適宜。

布冧亦可用作甜品的食材，酸酸的果肉增加甜品的味道層次。（Sylwia Forysińska@Unsplash）

按圖看要慎吃布冧的2類人士︰

資料參考：healthline、健康生果欄