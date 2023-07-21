咖喱營養｜抗發炎增免疫力6好處　日本專家：吃後涼快減夏日疲勞

咖喱是很多人的心頭好，但夏天炎熱，可能會令人覺得咖喱並不適合食用，不過日本人的觀點卻相反，認為夏天吃咖喱反而加倍涼快！除了好吃外，還有6大好處！



日本的咖喱一般不會辣，香料選擇多傾向南印風格。（istockphoto）

咖喱足跡傳各國 起源於印度

咖喱源於南亞，最早在印度出現，通常以薑黃、芫荽、辣椒、丁香、肉桂、孜然、胡椒、肉豆蔻、葫蘆巴等香料，和薑、大蒜、洋蔥等食材，配以肉類、海鮮、豆類、蔬菜烹煮而成。

咖喱源於南亞，最早在印度出現。（istockphoto）

普遍見到的咖喱，可以三大國家進行粗略分類，包括泰國、印度、日本。印度咖喱始祖，多使用丁香、薑黃粉、芥末子、芫荽子、小茴香與辣椒等香料；泰國咖喱可分為紅咖喱、綠咖喱、黃咖喱等種類，其中綠咖喱為最辣的口味；日本咖喱一般不辣，香料選擇多，傾向南印風格，且加入了水果泥，所以甜味較重。

1 夏天吃咖喱更顯清涼

吉田由季子指，咖哩的氣味可令人更開胃。（istockphoto）

日本香料調合協會（Spice Coordinators Association）認證香料師、料理研究家吉田由季子曾對夏日咖喱發表感想，她指夏季炎熱又濕悶，很容易令人感到疲勞、生病，這情況可以用「辣」去把它克服。她指辛辣的香料能有效預防夏季疲勞，而咖喱則剛好具有開胃的「香」和「辣」的兩種刺激。

吉田由季子指，咖喱的氣味可令人更開胃，且在夏天吃辛辣食物會讓體溫上升，具備促進排汗的作用。而排汗後體溫下降所造成的溫差，也能帶來涼爽的感覺，故咖喱其實相當適合夏天進食！

咖喱營養豐富 抗發炎增免疫力

咖哩營養豐富。（istockphoto）

咖喱又香又美味外，據上文所說，還有夏日清涼的作用，其實咖喱還有5大不同功效。台灣高銘鴻醫師就咖喱營養，在個人的社交平台上分享心得。

2 咖喱含豐富纖維礦物質

咖喱含豐富膳食纖維、鈣、鉀、鎂、鐵，通常還會加入其他蔬菜和肉類一起燉煮，營養豐富。如想降低熱量，可多加點蔬菜，如胡蘿蔔、洋蔥、番茄等，可令咖喱整體更健康！

3 咖喱有效抗發炎

咖喱中的主要成分是「薑黃」，而薑黃又號稱「解毒之王」，有抗發炎、抗病毒、抗真菌作用。且薑黃素搭配油脂更容易吸收，加入優質的油脂、肉類及胡椒在咖喱中一起吃，可增加薑黃素的吸收率。

4 咖喱有助抗氧化

咖喱含豐富抗氧化劑，如薑黃素、槲皮素、葉黃素、玉米黃素，有助延緩老化，亦有利於眼睛健康。

5 咖喱助提升免疫力

咖喱中的辛香料和胃液結合能殺菌，而咖喱中的薑黃，及常加入的食材如洋蔥、馬鈴薯、紅蘿蔔、辣椒、薑等都有助提升免疫力。

6 咖喱改善腸胃

咖喱中的多種辛香料會促進膽汁分泌、腸道蠕動，增加新陳代謝。

資料來源：高銘鴻醫師/吉田由季子