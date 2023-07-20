綠豆沙陷阱｜中年漢吃綠豆沙後中風！1原因致血管塞 綠豆沙3陷阱

綠豆清熱去暑，夏日天氣炎熱，很多人吃它只為冰涼一下。但近日一名浙江男子卻於睡前吃了冰鎮綠豆沙後便中風！綠豆沙雖適合夏天，但它亦有不少食用須知要注意。



浙江男睡前吃冰鎮綠豆沙 腹瀉虛脫中風入院

鄭先生因睡前食冰鎮綠豆沙而「中風」。（微信公眾號＠浙江省人民醫院）

來自浙江、40歲出頭的鄭先生從事銷售行業，就算近日天氣酷熱，他也要頂著高溫，東奔西跑地賣力工作。幾天前，他晚上回家後從冰箱取出早上所煮、冰鎮過的綠豆沙，但他喝下一碗後開始腹瀉，感覺快要虛脫，疲憊又虛弱的他在冷氣房內昏昏睡去。

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翌日醒來，鄭先生感覺手腳無力、走路不穩，漸漸地發現自己手腳抬不起，說話時口齒含糊不清，左側手腳更是特別僵硬。家人見狀立即將鄭先生送院，經頭顱CT、驗血等檢查後，醫生判斷鄭先生患上腦梗死即「中風」。

醫生指綠豆沙為重要元兇 夏天中風機率急升

冰鎮綠豆沙引致腹瀉繼而加劇血液粘稠，也因冰涼使血管收縮。（視覺中國）

浙江省人民醫院神經內科副主任張聖指，鄭先生日間因工作大汗淋漓，身體水分不足，腹瀉又加重程度使血液黏稠，一碗冰鎮綠豆沙及冷氣房睡覺則致血管收縮。同時，鄭先生有高血壓及幾十年的煙齡，眾多因素加起來最終引致中風。

夏天多汗出入冷氣房 易血液黏稠阻塞

其實在夏天，氣溫酷熱，亦會令中風機率上升。台灣林新醫院神經內科醫師林志豪曾在一訪問中解釋，夏天高溫讓出汗量增多，容易令身體出現脫水、血液黏稠度增加的情況，增加血管阻塞機率；另外，頻繁進出冷氣房，溫差過高亦容易使血管不斷收縮、擴張，導致血壓浮動程度大，增加中風可能。

綠豆沙3陷阱 寒涼、高糖、高澱粉

綠豆性較為寒涼，空腹飲用容易對脾胃造成傷害。（istockphoto）

夏天雖然是進食綠豆沙的好時機，但不論是中醫角度還是營養學的標準看，吃綠豆沙也要小心，不能放任地吃。關於綠豆沙，有3陷阱需小心提防。

1.寒涼。中醫認為綠豆性寒涼，空腹飲用容易對脾胃造成傷害。如體質寒涼的人食用綠豆，容易引發腹瀉、氣血停滯胃寒等問題。

2.高糖。綠豆沙是家傳户曉的中式甜品，當中含有的糖分不容忽視，大家要記得千萬別放任地大量吃！

3.高澱粉。綠豆是屬於澱粉質食物，無論綠豆或紅豆本身皆含有豐富的卡路里。加上製作綠豆沙時，會添加大量的糖，多吃很容易令血糖飆高。

資料來源：早安新聞/ettoday/uho