長壽早餐｜專家推薦長壽早餐燕麥粥　燕麥忌配牛奶？點煮最健康？

不少專家都認為，早餐是一日之中最重要的一餐。早前美國一位長壽專家兼暢銷書作者Dan Buettner表示，每天一碗燕麥就已經提供足夠的營養價值，令人長壽健康。究竟燕麥對身體有什麼好處？燕麥又是否所有人都合適？



燕麥含豐富蛋白質、維他命和水溶性膳食纖維。以100克的燕麥計算，就有10克是膳食纖維，根據《中國居民膳食營養素參考攝入量Chinese DRIs》指引，一個成年人每天應進食約25克膳食纖維的標準，每日一碗燕麥粥就已滿足約一半的建議攝取量。而水溶性膳食纖維會影響小腸吸收葡萄糖和脂肪類，有助控制糖尿病和預防高膽固醇血症。

牛奶不宜煮燕麥？

不少人都覺得，每餐吃燕麥十分單調，不過Dan Buettner建議用慢火煮燕麥，加入杏仁和椰棗，再倒入豆奶和楓糖漿即可。除了豆奶之外，很多香港人都會用牛奶煮燕麥，不過有報導指，燕麥不宜跟牛奶同吃。因為燕麥含有植酸和纖維，會阻礙人體吸收牛奶中的鈣質，不過如果身體機能正常，即使用牛奶煮麥皮，都不會對身體造成影響。

雖然理論上燕麥不宜與牛奶同食，不過對身體基本上不會有太大影響。（資料圖片）

燕麥適合瘦身人士取代三餐嗎？

廣告經常標榜燕麥是低卡食物，不過實際上燕麥的熱量也不低！根據台灣衞生福利部的資料顯示，未經煮熟的燕麥和白米的熱量差不多，主要的原因是燕麥的主要成分是碳水化合物，而進入人體之後，過多的碳水化合物並不會排出，而且會轉化為糖分，最後變成脂肪，儲存在身體內。

然而，為何燕麥會給人「低卡」的感覺？原來是白飯與燕麥的「吸水率」不同，按台灣衛生福利部的資料指，白飯的吸水率為1:1.1，燕麥的比例約為1:3，燕麥的膨脹率愈高，即浸泡時會吸收更多水分，進食後更有飽足感，降低進食的分量。不過，就算易飽都不宜多吃，因為吸收過量同樣會致肥，或造成高血脂失調等問題。

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雖然燕麥的吸水率高可增加飽肚感，不過它的熱量高，多吃有機會造成高血脂失調等問題。（Pixabay/資料圖片）

如何正確進食燕麥？

想吃得有營健康，先學會選擇燕麥，市面上的燕麥片可大致分為3種，包括：即食麥皮、快熟麥皮及原片燕麥，3種麥片的分別在於精鍊程度，原片燕麥的精鍊度最低，升糖指數最低；相反即食麥皮精鍊度最高，升糖指數亦最高，所以想瘦身減肥，原片燕麥是理想選擇。煮法方面，可以參考Dan Buettner的做法，使用豆奶，想令味道更吸引，可以加入杏仁、椰棗或水果，令味道吸引之餘，亦不會吸收過多糖分。

長壽專家兼暢銷書作者Dan Buettner（網上圖片）

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