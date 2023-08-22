糖尿病｜研究：早餐吃錯時間增糖尿病風險6成！揭早晚餐最佳時間

最近一項關於糖尿病患者的研究，對10萬名參與者進行測試，發現早上9點之後進食早餐會影響健康，與早上8點之前進食早餐的人相比，患2型糖尿病的風險增加接近60%。



現時約有3千萬美國人患上糖尿病，當中超過9成是2型糖尿病。（資料圖片）

規律進餐時間 有助控制血壓血糖

現時約有3千萬美國人患上糖尿病，當中超過9成是2型糖尿病。當身體出現胰島素抵抗時，就會出現這種慢性疾病，並抑制胰島素的產生，並無法有效控制血糖，結果引發不少慢性疾病如心臟病、腎病或視力受損。

美國糖尿病協會營養主任Elizabeth Hanna說，糖尿病患者通過保持規律的進餐時間，並爭取每餐攝入相同量的碳水化合物，將有助於改善血糖水平。按一個固定的晝夜節奏進食，可能得到很多好處，包括血糖控制、降低炎症發生、改善血壓及血脂水平。

早上8點前食早餐 減患糖尿病風險

她更表示，進食早餐可以幫助糖尿病患者有效地控制血糖，只要一天能消耗進食的熱量，吃早餐就可以幫助控制體重，相比之下，不吃早餐會影響血糖水平，美國糖尿病護理和教育專家協會Vandana Sheth解釋，吃均衡的早餐有助於胰島素對血糖產生的反應，而早上9點之後吃早餐會影響健康，與早上8點之前進食早餐的人相比，患2型糖尿病的風險增加接近60%。

進食早餐可以幫助糖尿病患者有效地控制血糖。（資料圖片）

晚上7時前食晚飯 也有助降低膽固醇

研究中發現，與晚上7點前吃晚飯的人相比，晚上10點後吃晚飯的人患2型糖尿病的風險增加。而一天吃飯的次數似乎也會影響風險水平。每天吃5次或以上的人患病率較低，證明少食多餐也有幫助。

Elizabeth Hanna指出，無論是健康的人還是糖尿病患者，葡萄耐糖量都會在晚上下降，因此，早餐可進食較多碳水化合物，而晚上則不宜。

晚上7時前食晚飯，有助降低膽固醇。（資料圖片）

斷食將脂肪轉化為能量 有助降低膽固醇

晚餐和翌日早餐之間的斷食會導致肝臟將脂肪酸轉化為酮，為體內組織提供能量，更可以降低膽固醇和胰島素水平。可是，由於新陳代謝因人而異，並非所有糖尿病患者都可以通過提早吃早餐來實現血糖平衡，而單是依靠控制進餐時間，並非最理想的預防措施。

斷食將脂肪轉化為能量，有助降低膽固醇。（資料圖片）

參考資料：Huffpost／衛生署